聯合再生擬裁員逾百人

太陽能模組大廠聯合再生（3576）昨（4）日宣布展開精實計畫，將退役老舊產線，並已依法向主管機關通報完整計畫，預估裁員人數達100多人，預計第4季完成。

據悉，聯合再生在台灣的員工總數約1,100人，本次裁員幅度約一成。聯合再生表示，本次精實計畫預計以兩個波段進行，並於今年度第4季陸續完成，屆時主要生產線將以市場主流TOPCon為主，並汰除PERC產線，藉此因應全球綠能市場與技術轉型趨勢，全面提升公司營運效能。

聯合再生表示，公司位於苗栗、竹南的PERC產線已進入生命周期後段，為提升營運結構，因此將退役老舊產線，未來將朝向活化資產方向前進。

員工方面，聯合再生強調，已依法通報相關主管機關，提供員工兩選項；一為內部轉調至其他廠區服務；二為選擇離職者提供符合勞基法規定之資遣費與補助。