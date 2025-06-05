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保瑞擴產 拚當美系製藥廠 馬里蘭州產線7月增30%產能

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導
保瑞董事長盛保熙。聯合報系資料照
保瑞董事長盛保熙。聯合報系資料照

台灣最大的CDMO（委託開發與製造服務）廠保瑞（6472）擴大在美製造，拚當美系製藥廠。保瑞指出，董事會已對旗下在美國明尼蘇達州Maple Grove廠區，提出無菌製程資本支出計畫，通過後將促成逾三家具重量級潛力客戶簽約，並有望導入約十個新分子至該無菌製劑平台。保瑞昨（4）日受邀參加法人投資論壇，說明今年在美國市場的進展。保瑞也在馬里蘭州無菌針劑廠的Flex Pro產線，將自今年7月起新增30%產能，進度較預期提前，約可增加20項新訂單。

看好保瑞，美系外資日前發布報告，首次給予保瑞評等加碼，除了預期保瑞到6月26日目標價為1,060元，並預估保瑞自2025年至2027年每股純益（EPS）複合成長率（CAGR）將達30%。

外資分析報告指出，預期保瑞毛利將從2025年下半年開始上升。因此建議逢低買入，認為保瑞在結構上可望受益於客戶在美國本土的製造需求。

保瑞在美國的重點產品小兒神經用藥Vigabatrin三種劑型，今年首季整體市占首度突破40%；胃食道逆流藥物DLS自4月起市場已趨穩，有機會較目前市占率四成再往上提高。

保瑞表示，隨著美國多項整併與重整計畫於2025年第1季完成，公司預期自第2季起，每季將可釋出約2億元的現金流，全年將釋放約6億元的營運現金。保瑞強調，由於全公司今年資本支出約達10億元，因為整併而釋出的6億元現金，多數將充做今年的資本支出需求。

保瑞Vigabatrin是去年10月收購美國罕病藥品開發公司Pyros Pharmaceuticals Inc.後，所獲得的藥品，為嬰兒癲癇症的主要用藥。保瑞為美國市場唯一擁有Vigabatrin三款劑型的藥廠（口服粉末、錠劑、及即用型口服液）。

保瑞表示，這三項劑型當中有兩項為學名藥，第三項505(b)(2)改良劑型藥物，公司已取得美國孤兒藥資格，預計於今年第2季與FDA召開獨賣期會議，爭取後續上市的利基，保瑞表示，在充份掌握三大劑型之後，保瑞在Vigabatrin相關市場占有率將可達到40%的水準。

保瑞的明尼蘇達州Maple Grove廠區首項CDMO案也已在今年3月啟動。

美國 保瑞

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