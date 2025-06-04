連鎖效應／門店斷捨離 退後是向前

事業無論規模多大，仍應回到一家店的初心，時時觀照店的營運，若事不可為也應知所進退。

開店進場很容易，錢花下去店即可開，但退場卻不容易。許多加盟連鎖品牌的盟店素質不佳，雖有薄利可持續經營，但對品牌而言，卻是無言的災難。

有國際連鎖企業來台考察，看到全家便利店千店如一，好奇問我是否全為直營店，回應4,000多店大都是加盟店，加盟比例高達九成五；再看許多茶飲、早餐連鎖則明顯出現店間差異，瞭解是管理到不到位，並非加盟或直營之故，請教閉店的標準為何？

閉店是連鎖企業重要的經營調度，閉店的動因也非單純只以經營損益來判定，當然虧損是主要的閉店原因之一，但還有以下四項判斷：

一、商圈發展變遷：過去可以選擇的店點，不代表未來還可以持續經營。商圈變遷加速，加之商場興起，許多連鎖企業將開店資源轉而進入商場布局，縮減街邊店，開立更多商場店。

二、消費人口流失：店周邊商圈隨著人口老化，人口結構亦隨之遽變，年輕消費群消失，若品牌鎖定的消費對象是年輕消費群體，那麼撤離老化商圈的單店，亦是必要的優化布點行動。

三、租約發生變化：房東不租收回自用，或片面調高房租超過成本預算，連鎖品牌因房東想要調高租金，協調未果閉店的，時有發生，有的甚至在租期內，因同業加價搶租，只好放棄店點。

四、建物安全疑慮：實務中有店面在頻繁地震中出現牆面龜裂，而房東不願出資修繕；或排水出現問題，多次修整都修不好，基於安全疑慮，附近又找不到可遷之店，致使必須關閉門店。

對於加盟連鎖體系，還有一個非常重要的閉店因素，就是加盟團隊經營管理不良，QSC未達標準，且無力改善，若一時找不到接店團隊，亦會做成閉店的裁處。只要不是商圈和人口結構出現問題，連鎖品牌多會在附近商圈選址進場，有時也會因為最佳店位出現，直接做出移店的抉擇。

另從線上線下融合（OMO）營運的角度來看，資訊化數據經營，建立顧客資料庫，分級經營之外，進一步分析並預測消費行為，此時線上經營擴大了線下經營的覆蓋面，即「用更少的店服務更多的顧客」命題奏效，店不是愈開愈密集，反向則是愈開愈集中，輔以外送服務，顧客不出門也能做到創收。

閉店絕不能僅以結束營業來觀察，閉店是保留實力、是厚積薄發，更是數位營運中必然的發展，經理人必須掌握門道。