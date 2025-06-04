智慧經營／新光醫院副院長洪子仁 幸福醫護 成就一流醫院

台灣全民健康保險迎來30周年，但在健保財務與醫療需求持續變化的現實下，近年健保體系不斷有新的挑戰。新光醫院副院長洪子仁是高醫大學公共衛生學系成立以來，第一位非醫、牙科系擔任醫學中心副首長的校友，他認為「醫療支出是投資不是成本」，在經營一家大型醫院上，醫護人才最為重要，因此除了改善薪資待遇，也引入人工智慧（AI）協助醫事人員減輕工作負擔，提高留任率。

洪子仁是高醫公衛系的第一屆畢業生，研究所則是醫管專業，而他畢業後就到當時剛開幕二個月的新光醫院，從最基層職務起步。

適當利潤 改善人員待遇

他在新光醫院的第一份工作是在病歷課負責疾病分類、醫事課住院組。歷經20多年的歷練，他在2016年升任為新光醫院行政副院長，並於2022年接任醫務管理學會第九屆理事長，也是創立以來最年輕的理事長，相當熟悉台灣醫療體系。

洪子仁表示，過去30幾年來，由於新光醫院董事長吳東進對於醫療十分重視，並持續投入醫療公益以及人才培育，而洪子仁也藉由公衛與醫管的背景，跟包含院長侯勝茂在內的新光醫院經營團隊，共同協助董事長完善醫院的經營管理，並樹立「醫院不求最大，但求最好」的共識，也希望發揮對社會的影響力。

全民健保實施30年，財務壓力與資源分配問題已逐漸浮現，洪子仁強調，醫院成立的目的不是為了營利，但為了永續經營，仍須有適當利潤率，主要用來改善醫護人員待遇、加速醫療設備汰換、提升醫院資訊跟資安以及智慧醫療投入等領域。

不過，以大多數醫院來觀察，私立醫院約七成、公立醫院約八成五以上都是靠健保收入，但因「健保總額預算制度」控制財務費用，健保給付開始打到85折或八折，但好在立法院通過今年6月30日前保障健保點值達到平均每點0.95元。舉例來說，新光醫院每年跟健保申報60億點，若從每點0.9元調升至每點0.95元，每年可增加3億元的收入。

洪子仁說，但現實面上，單靠健保收入無法維持一家醫院的經營，由於醫務本業虧損，許多醫院都靠停車場、美食街等非醫務結餘獲利。同時醫院會開發本業自費項目，像是健康檢查中心，這也是為何新光醫院積極推動健康檢查、預防醫學的原因，包含引進新一代AI PET正子電腦斷層掃描儀、光譜電腦斷層CT 7500等最新設備，既能增加醫院收入，也能早期發現風險並提早治療。

永續經營 提升醫院量能

同時醫院也要提高量能，新光醫院第二醫療大樓「桂蘭樓」即將在2026年8月完工，屆時將是台灣的醫界首創全單人房的全責式照護院區，基於全球各地發展智慧醫院、智慧城市的趨勢，桂蘭樓設計規劃時，就導入AI人工智能、AGV機器人及遠距醫療等。

「唯有幸福的醫護，才有一流的醫院發展」，洪子仁認為，醫院主體是醫護人才，因此該院針對新進護理師自今年5月起，輪值三班護理人員每月薪資調漲6.5％，且新進護理人到職第一個月核發簽約獎金7萬元，加上留任獎金及單位績效獎金，白班護理人員薪資平均將可達6萬3,300元，此外提供四年免費住宿等福利措施，提高工作士氣。此外，醫院也強化對業務人員從業環境優化，包含導入AI機器人、離床警示器、TPR生命徵象監測器等，使用紅外線TOF技術，當病人出現從病床出界、起身、離床動作時，警報就會響起，護理人員不必時刻待在病房，仍能即時掌握病人狀況，協助減少護理人員的工作量，降低壓力和風險。

回想過去30多年的醫療業、金融業「斜槓」經歷，洪子仁認為「人生劇本不能偷看」、「凡走過必留下痕跡」，誰也沒想到當年讀書學的流行病學、公共衛生，會在新冠疫情期間發揮所長。而他後來也獲頒高雄醫學大學「傑出校友獎—領導者類」獎項。

洪子仁說，這除了是對他個人的肯定之外，更深層意義在於鼓勵非醫學核心科系（醫、牙、藥、護等）學生們：只要在專業領域上不斷鑽研做到極致，就有機會成就自己貢獻社會。而他自己也以「台灣醫管之父」張錦文為目標，盼能夠傳承他的精神，讓台灣醫療制度真正邁向永續發展。