ESG最前線／環安衛管理 迎數位化風潮

隨著全球數位轉型的腳步不斷加快，「環境保護、職業安全與衛生（ESH, Environment, Safety and Health）」也迎來數位化革新。從傳統的紙本記錄與手動稽核，逐步轉向雲端管理、感測技術與人工智慧的應用，數位工具正逐漸成為EHS管理不可或缺的助力。這波數位化不僅提升企業的作業效率與資料透明度，更強化了風險預防與法規遵循的能力。

市場研究機構Verdantix於2023年發布的《EHS技術市場預測報告》指出，全球EHS軟體市場將從2022年的16億美元提升至2027年達24億美元，年均成長率8.3%。這樣的成長動能來自幾個關鍵驅動因素。

首先，各國政府對環安衛領域的法規要求日益嚴格。像是歐盟的REACH化學品法規、美國OSHA職安法令，以及台灣的《職業安全衛生法》等，皆要求企業更即時、更準確地通報與回應。其次，ESG與永續發展成為企業經營的新常態，根據GRI或TCFD等國際準則揭露EHS數據已是趨勢。最後，勞動市場新世代員工習慣數位化操作，企業若未能及時導入現代化系統，將難以吸引與留住人才。

目前全球與台灣企業常見的EHS數位應用主要包括雲端管理平台、感測技術、行動應用與人工智慧。許多企業導入系統來整合事故通報、法規稽核、化學品登錄、教育訓練紀錄等資料，並支援跨部門、跨據點的同步管理。工廠與高風險場域開始導入氣體感測器、溫濕度偵測器、穿戴式裝置，將現場數據即時上傳雲端，觸發警示與啟動應變機制。

雖然數位工具已漸趨成熟，但在實際導入過程中，台灣企業仍面臨不少挑戰。首先是內部推動阻力，許多企業環安衛部門未被賦予推動數位轉型的資源與權限，缺乏跨部門合作，導致系統導入效果有限。其次是建置成本與效益評估問題，部分中小企業對於系統投資回報率（ROI）仍有疑慮。另外，法規整合困難亦是一大瓶頸，例如台灣《空氣汙染防制法》、《毒性及關注化學物質管理法》等仍以紙本或PDF形式公布，與數位平台接軌不易。

因應上述挑戰，企業可由高風險流程著手導入，例如先針對化學品管理、事故通報、教育訓練進行數位化，快速展現成效。再者，選擇模組化、可擴充的EHS系統，依據預算與需求分階段建置，降低一次性投資壓力。並進一步強化內部人才培訓與數位應用能力，例如導入EHS數位技能工作坊、內部種子講師制度等。

在全球ESG風潮及數位技術發展的雙重推力下，環安衛管理的角色正由「合規稽核」轉向「企業價值創造者」。數位化將幫助EHS人員擺脫繁瑣的例行作業，專注於風險預防、策略規劃與永續貢獻。對台灣企業而言，若能及早布局，善用數位工具，不僅可強化營運韌性，更能在國際供應鏈中展現專業與競爭力。