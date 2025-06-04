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觀望氣氛轉濃…美鋼鋁關稅翻倍至50% 台灣鋼廠出口添變數

中央社／ 台北4日電
美國總統川普簽署公告新措施，4日起鋼鋁關稅將加倍增至50%。鋼鐵示意圖。圖／AI生成
美國總統川普簽署公告新措施，4日起鋼鋁關稅將加倍增至50%。鋼鐵示意圖。圖／AI生成

美國總統川普簽署公告新措施，4日起鋼鋁關稅將加倍增至50%。中鋼董事長、鋼鐵公會理事長黃建智指出，此舉使台廠出口美國不確定性升高，客戶觀望氣氛轉濃；業界關注美國本土鋼價是否跟進上漲，為進口鋼鐵創造成本優勢。

黃建智今天接受中央社記者訪問時指出，美國鋼鋁新關稅措施，提高台廠鋼鋁產品銷美的不確定性，也讓客戶更抱持觀望心態。另外台灣鋼鐵下游也在等待美國公布細節內容，如相關衍生品是否也適用50%關稅。

黃建智指出，美國對進口鋼鋁課徵25%關稅今年2月10日宣布、3月12日生效，美國鋼市本地行情即上漲20至25%；隨著美國4日將進口鋼鐵關稅從25%提高至50%，進口鋼鐵產品成本大幅上升，在此情況下，美國鋼市行情能否大幅上漲，將是進口貨續賣與否的關鍵。

他進一步解釋，若美國本土鋼價同步上漲，台灣進口商還有利潤空間，進口鋼鐵仍有銷售機會；但若美國鋼市行情未能顯著上漲，進口鋼鐵得加50%關稅，產品將因成本過高而難以在當地市場競爭，進而影響台灣鋼鐵業者出口。

中鋼表示，對美直接出口比重有限，整體影響在可控範圍內。但美國此舉將對台灣鋼鐵產品出口美國的價格競爭力，產生一定程度影響，此次關稅調整對下游客戶的衝擊較為直接，將研擬對應措施，協助客戶確保供應鏈穩定運作。

此外，單軋廠燁輝目前對美銷售比重達3成。燁輝主管表示，美國提高關稅短期確實會帶來壓力，因進口商需自行承擔高額關稅，近期已有客戶反映成本過高，希望與燁輝協商價格，將觀察後續訂單是否受影響。

燁輝指出，美國先前調升關稅後，加上匯率因素，對出口環境已不利，但因美國本土鋼鐵供應不足，也無相應品質，市場對進口料的依賴仍在。若美國本土鋼價在關稅推動下再上漲，有助燁輝與進口商協商價格，因客戶可將成本轉嫁至終端市場。

中鴻表示，此政策立即影響現在在海上的鋼品，目前製造中產品及先前已下單鋼品，使客戶需多負擔25%關稅。最終客戶是否可接受多漲25%，需待市場消化，暫緩90天高額對等關稅屆期、川普政策發布後，需求狀況才會較明朗，目前多數客戶採觀望態度。

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