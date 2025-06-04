解鎖農村星級體驗！ 農村水保署打造農村星級旅遊新玩法

打造農村星級旅遊體驗！農業部農村發展及水土保持署南投分署4日宣布，與交通部觀光署日月潭國家風景區管理處、埔里鎮公所及魚池鄉公所攜手，共同推出「跟著星星點點去旅行」活動，將串起星級住宿、亮點農村遊程及在地五星級好農產，為旅人打造高品質、低碳排、深感受的旅程。

同時也推出住房加購行程贈購物金、主題月快閃迎賓奉茶及星級尊榮包車等活動，邀請遊客住五星、玩農村，跟著星星點點去旅行。

2025農村四季生命之歌「跟著星星點點去旅行」發布會，今日在日月潭雲品溫泉酒店盛大舉行，邀請參與活動的飯店、旅行社、農特產品及相關單位代表出席，宣布正式啟動以「生態」為主軸的農村旅遊計畫。

農村水保署南投分署長傅桂霖表示，農村水保署長期以「跟著蝴蝶去旅行」為主題，積極推動水沙漣軸帶的生態農村發展，帶動產業六級化，持續深耕輔導，已逐步展現成果。

為協助成熟業者穩健邁向商業化經營，2025年將全面升級品牌形象，並以「星星」作為散布於農村間亮點場域的象徵，結合五星級住宿、農遊行程及優質農產，打造深度體驗的精緻農遊旅程。

首波合作在地星級飯店，媒合優質農村體驗場域，形塑高質感的在地旅遊品牌；並針對高端市場，特別推出「尊榮星級農遊包車」，提供尊榮接待與專屬行程安排，全面滿足多元旅遊需求。

此外，為強化「住宿結合農村體驗」的旅遊推廣策略，南投分署首度舉辦農村亮點場域與旅宿業媒合會，邀請具永續理念與服務量能的合法旅宿業者參與，推動農遊資訊及服務資源整合，以促進在地產業與農村旅遊場域的深度合作。

目前，活動吸引近30家業者共襄盛舉，攜手拓展多元旅遊市場，實現產業共榮與在地永續發展的目標。

日月潭國家風景區管理處副處長湯維堯表示，日月潭不僅擁有優美景色，更是一處能夠慢下腳步、貼近自然、深度體驗的旅遊目的地，包含水上活動、森林療癒與茶文化，期盼讓更多人可以看見日月潭從湖面到森林、從紅茶文化到旅遊服務的多元面貌，體驗永續且有溫度的旅遊方式。

埔里鎮長廖志城也期望遊客不再只停留於觀光核心區，而能深入探索埔里農村秘境，感受生命力。他說，未來將鎖定自由行、親子與生態輕旅行市場，媒合理念相符的永續旅宿業者，結合農村住宿加值服務，打造舒適住宿與樸實體驗，延長遊客停留時間，推動地方經濟與永續發展。

魚池鄉公所表示，魚池自日治時期即為紅茶重鎮，近年以「強化紅茶產業與農業轉型」透過復耕與品牌重塑，紅茶種植面積已恢復至600多公頃，同時推動農業轉型，發展休閒農業，此次在跟著星星點點去旅行中，紅茶主題月搭配魚池鄉的在地產紅茶，更透過茶藝師的教學讓更多遊客可以深入了解魚池茶鄉的美。

「跟著星星點點去旅行」強勢推出三大星級農遊玩法，結合五星級住宿與農遊體驗，讓旅客住得舒適、玩得盡興！首推與日月潭星級飯店攜手合作，設計住宿加價購、午間小旅行及住房套裝等多樣行程。

還有6至7月限定的茶香主題月，入住力麗溫德姆溫泉酒店或漢來日月行館，加購茶體驗就送200元農遊購物金（每飯店限量100間房），並享迎賓奉茶體驗，沉浸茶鄉魅力。

高端市場則獨家推出尊榮星級農遊包車行程，包括尊榮保母車、行程自由選、專屬迎賓禮物等2,999元起，帶旅客深度探索日月潭尊榮之旅。