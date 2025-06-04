台北市最愛「台糖蝴蝶蘭」 三度蟬聯台北花市供應商第一名

台糖蝴蝶蘭花型美麗、品質極優，不僅獲得外媒盛讚，更三度蟬聯台北花卉產銷公司績優供應人第一名寶座，彰顯台糖培育蝴蝶蘭絕佳不凡的實力。

台糖精緻農業事業部榮獲台北花市2024年度盆花績優供應人第一名，今年5月24日由業務管理師陳麗敏代表受獎，這是台糖連續第三年獲頒此一榮耀。台糖透露，2019年台糖首度以第4名之姿擠進排行榜，此後成績年年攀升，現在業績與當時相比已成長高達138%，顯見台糖蝴蝶蘭已深獲市場高度喜愛。

台糖蝴蝶蘭不僅風靡國內市場，更在海外市場佔有一席之地，今年5月10日《華爾街日報》便撰文盛讚台糖開創大量培育蘭花的繁殖技術，是成功將蘭花轉型為大眾商品，並一路推上美國最暢銷盆栽植物的最大功臣。

台糖說明，台北花市的台糖蝴蝶蘭主要由埔里蘭場供應。該場域因座落於海拔約640公尺的平坦山頂，日夜溫差大，具有適合自然催花的優越地理環境，再加上台糖優良的品種篩選技術和溫室栽培管理，該處盛開的蝴蝶蘭花朵呈色特別鮮豔亮麗、耀眼迷人，打響台糖蘭花的好口碑。

台糖表示，台糖蝴蝶蘭有高度觀賞價值，且容易照顧，花期更可長達數個月，無論在任何時節清新雅緻的蝴蝶蘭都能獻給生活滿滿的活力，買來妝點自家或送禮皆相當合宜。歡迎民眾至台北市北投區的「台糖花苑」、南投埔里蘭場，台南烏樹林與東區生產路上的展售室，以及台東蘭場參觀選購，或可透過「台糖易購網」及「花道家網路花店」訂購，讓美麗的台糖蝴蝶蘭成為最美好的日常。