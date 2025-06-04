桃機第三航廈模型展出 歷時半年3D列印製作

桃園國際機場第三航廈持續進行中，為使外界了解工程細節，機場公司於第二航廈南側五樓商場展出比例尺1：2000的第三航廈局部模型，透過剖面鉅細靡遺地呈現地下二樓到地上四樓的外觀特色、室內各樓層空間配置及進出道路等，旅客立足模型前可透過窗貼對照窗外第三航廈施工實況、周圍建築實景等相對位置。

機場公司表示，第三航廈建築設計由世界頂尖羅傑斯史達克哈伯建築師事務所(R­S­H­P)合夥建築師安德魯．泰利(A­n­d­r­e­w T­y­l­e­y)主導，本次展出的模型為設計顧問所提交的細部設計成果實體剖模，採用3D列印技術及壓克力雷射切雕，歷時半年製作，成品底座長408公分、寬156.5公分，不僅展現建築宏偉氣象，透過剖面呈現，也能窺見室內配置與陳設，精確捕捉航廈細節。例如鋼骨構造及玻璃帷幕等建築結構，以及旅客動線上的色彩漸變元素，從報到大廳主色黃色、電梯主色橘色到空橋主色橘紅色，皆忠實呈現於實體模型中，讓觀賞者透過模型即可預見完工後的航廈面貌。

第三航廈模型製作過程參考了建築師手稿、建築資訊(BIM)模型、設計圖說及真實施工材料等大量複雜設計資料，其中最具挑戰的部分，是與屋頂結構相連的雲頂天花，因無法與屋頂一起列印，須預先拆解成組件，噴漆完成後再與屋頂結構組合，十分考驗製作團隊的細心與專注。模型完成後，也成為第三航廈各項會議討論進行的輔助工具，協助工程團隊具象化整體構造與空間配置，提升溝通成效。

近期往來機場的民眾可發現第三航廈象徵海鳥展翅飛翔的雙曲面屋頂已逐漸成型；搭機旅客更可清楚看到北登機廊廳玻璃帷幕候機室與8座橘紅色空橋已陸續完工，預計今年啟用的北登機廊廳將迎接世界各地旅客，提供更好的旅行體驗。機場公司邀請民眾前來桃園機場，欣賞全新展出的第三航廈建築模型，另在第二航廈北側五樓商場也有由15萬塊樂高積木所打造迷你桃園機場模型，歡迎大小朋友一同到機場看模型玩樂高。