快訊

「最佳辯士」高中生被抓學習歷程多處不實 陽明交大醫學系撤銷正取資格

三峽4死車禍肇事翁不治 警依殺人等4罪移送檢方偵處

聽新聞
0:00 / 0:00

買氣冷到骨子裡…土地買賣移轉數創8年同期新低 開發商購地腳步緩

聯合報／ 記者林莉／台北即時報導
今年首季土地買賣移轉筆數僅11萬1056筆，創8年來同期最低。圖／本報資料照片
今年首季土地買賣移轉筆數僅11萬1056筆，創8年來同期最低。圖／本報資料照片

經歷央行第七波選擇性信用管制，房市持續低迷，土地交易亦難倖免，呈現全面降溫。今年首季土地買賣移轉筆數僅11萬1056筆，創8年來同期最低。住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，房市趨冷情況下，令開發商購地腳步趨緩，致使全台土地市場也冷颼颼。

住商機構據內政部統計指出，2025年首季全台土地買賣移轉筆數年減近兩成、達11萬1056筆，為2017年以來新低；拍賣移轉筆數為3015筆，較去年同期減少17.8%，創下2015年以來新低；繼承移轉略增至10萬8535筆，年增1.9%；贈與移轉則為5萬7284筆，與去年相近，表現相對強勢。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶指出，土地市場向來與景氣高度連動，2016年曾因房地合一稅上路使買賣筆數重挫至8.5萬筆，直到疫情後房市轉多，才在2021、2022年重返高峰。不過2023年因「平均地權條例」修法、市場信心轉弱，導致交易量再度下滑，僅靠新青安貸款短暫支撐。今年初又逢國際政經不穩、貸款緊縮、央行政策未鬆手，讓土地市場再度陷入寒冬。

他說，今年土地拍賣移轉創新低的兩大原因，一是雖有政策壓抑，市場價格尚未明顯鬆動，讓有資產者撐住不賣，法拍供給自然減少；二是房市冷卻、買方觀望，法拍市場早已不再出現過去「甜甜價」行情，導致買氣直線下滑，供需兩端同步萎縮。

展望後市，賴志昶認為，土地市場能否回穩，關鍵仍在央行政策與資金鬆綁。尤其購地貸款與土建融門檻雙雙拉高，令開發商舉步維艱，即便手上有土地也不易啟動開發，讓整體市場信心與流動性同步受限。他說，若管制未鬆，土地市場恐將持續低溫。

全台歷年第一季土地各類移轉筆數。圖／住商機構提供
全台歷年第一季土地各類移轉筆數。圖／住商機構提供

房市 房地合一稅 平均地權條例 央行

延伸閱讀

逾半歐洲與地中海地區5月中旬遇乾旱 部分區域拉警報

賣苗栗土地幽靈仲介坑300萬 建商遭判刑9月

中國1至5月住宅用地成交量驟減 金額逆勢上揚

世界環境日前夕 環品會邀兒少以畫筆傳遞台灣意象

相關新聞

桃機第三航廈模型展出 歷時半年3D列印製作

桃園國際機場第三航廈持續進行中，為使外界了解工程細節，機場公司於第二航廈南側五樓商場展出比例尺1：2000的第三航廈局部...

買氣冷到骨子裡…土地買賣移轉數創8年同期新低 開發商購地腳步緩

經歷央行第七波選擇性信用管制，房市持續低迷，土地交易亦難倖免，呈現全面降溫。今年首季土地買賣移轉筆數僅11萬1056筆，...

陽明交大電機學院將採用IBM watsonx 作為AI教學與實作工具

世界經濟論壇（WEF）在今年初發表的〈未來工作2025〉報告中指出，技能落差是企業轉型最主要的障礙。為有效推動以實務應用...

建商信心縮了！首季土地交易量年減近二成 寫2017年以來新低

據內政部統計，2025年第1季國內土地各類移轉筆數中，買賣移轉為11萬1,056筆，較2024年同期減少19.8%，也是...

星宇航空超前部署 攜手阿提哈德航空準備進軍歐洲市場

星宇航空（2646）（STARLUX Airlines）與阿提哈德航空（Etihad Airways）3日於國際航空運輸...

環泥：啟動整建擴產計畫 業績穩定中求成長

環泥營運長侯智元今天表示，將啟動3年計畫，各工廠積極整新設備，提升節能減排效率，今年將先活化高雄阿蓮廠閒置廠區，台南麻豆...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。