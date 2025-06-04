買氣冷到骨子裡…土地買賣移轉數創8年同期新低 開發商購地腳步緩

經歷央行第七波選擇性信用管制，房市持續低迷，土地交易亦難倖免，呈現全面降溫。今年首季土地買賣移轉筆數僅11萬1056筆，創8年來同期最低。住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，房市趨冷情況下，令開發商購地腳步趨緩，致使全台土地市場也冷颼颼。

住商機構據內政部統計指出，2025年首季全台土地買賣移轉筆數年減近兩成、達11萬1056筆，為2017年以來新低；拍賣移轉筆數為3015筆，較去年同期減少17.8%，創下2015年以來新低；繼承移轉略增至10萬8535筆，年增1.9%；贈與移轉則為5萬7284筆，與去年相近，表現相對強勢。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶指出，土地市場向來與景氣高度連動，2016年曾因房地合一稅上路使買賣筆數重挫至8.5萬筆，直到疫情後房市轉多，才在2021、2022年重返高峰。不過2023年因「平均地權條例」修法、市場信心轉弱，導致交易量再度下滑，僅靠新青安貸款短暫支撐。今年初又逢國際政經不穩、貸款緊縮、央行政策未鬆手，讓土地市場再度陷入寒冬。

他說，今年土地拍賣移轉創新低的兩大原因，一是雖有政策壓抑，市場價格尚未明顯鬆動，讓有資產者撐住不賣，法拍供給自然減少；二是房市冷卻、買方觀望，法拍市場早已不再出現過去「甜甜價」行情，導致買氣直線下滑，供需兩端同步萎縮。