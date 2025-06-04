綠岩：在手合約逾100億元 明年申請上市櫃
綠岩能源總經理賴明弘今天表示，目前在手合約金額超過新台幣100億元，下半年營運可望有不錯成果，預期今年營收應可較去年成長，明年送件申請上市或上櫃。
綠岩能源今天舉行媒體交流會，賴明弘指出，綠岩成立於2019年9月，定位為全方位再生能源服務商，業務涵蓋電力開發、EPC統包工程、維運資產管理、儲能及充電樁、綠電交易等。
賴明弘說，目前在手合約包括英國石油共同升壓站、英國石油匯盟漁電PV工程一期、中租匯盟一號漁電統包工程、德國基金漁電PV工程及大型地面型標案等，案場主要位於嘉義，總金額超過100億元。
綠岩能源今年前4月累計營收4.11億元，稅後淨利3850萬元，每股純益1.05元。賴明弘表示，隨著匯盟太陽能工程陸續開工，下半年營運將有不錯成果，2025年總營收可望較去年的11.51億元成長。
綠岩能源於5月22日登錄興櫃，預計明年6月到8月送件申請上市或上櫃，目標於明年底前完成掛牌。
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