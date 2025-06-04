陽明交大電機學院將採用IBM watsonx 作為AI教學與實作工具

世界經濟論壇（WEF）在今年初發表的〈未來工作2025〉報告中指出，技能落差是企業轉型最主要的障礙。為有效推動以實務應用為導向的AI高等教育，縮短「教室到辦公室」的距離，國立陽明交通大學電機學院宣布將於114學年度起，採用IBM企業級AI平台watsonx.ai作為教學與創新實作工具；IBM並提供SkillsBuild數位學習平台，雙平台共同成為陽明交大學生多元學習、培養軟硬技能、提前累積就業競爭力的資源。

這項合作是IBM推動校園AI合作計畫的最新進展；IBM整合全球技術資源與產業實務經驗，協助台灣的大專院校建立從學習、實作、企業實習到就業的完整機制，縮短學用落差，增加學生求職與就業的競爭優勢。未來雙方的合作範圍亦將拓展至聯合產業研究與應用開發，助力AI技術在台灣產業蓬勃發展。

IBM此次與陽明交大電機學院的合作內容包含以下重點：包括教學導入IBM watsonx.ai AI 平台：整合生成式AI與機器學習工具，模組化的操作介面簡潔易懂，支援從基礎對話生成到進階模型訓練的完整開發流程，讓不同程度的學生皆能高效地投入實際AI應用；分享產業趨勢洞察與企業應用：由IBM技術專家擔任客座講師，分享產業應用案例，協助學生在校期間即掌握AI技術在製造、醫療、金融等行業的實際應用場景；建立實習與就業串連機制：透過技術應用講座、專題指導與職涯經驗分享，讓學生與IBM各領域的專業人才定期交流，協助探索未來職涯方向；IBM並提供同學們實習與就業機會。

陽明交大電機學院院長王蒞君表示，AI科技已是驅動產學研各界創新的核心能量，該校期待與IBM擴大合作範圍，打造與業界對標、同步的AI教學環境，讓學生及早學習與使用企業級AI平台與相關技術，掌握業界趨勢與觀點，累積實作經驗，充實台灣AI創新的實務人才庫。