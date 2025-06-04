建商信心縮了！首季土地交易量年減近二成 寫2017年以來新低

據內政部統計，2025年第1季國內土地各類移轉筆數中，買賣移轉為11萬1,056筆，較2024年同期減少19.8%，也是自2017年以來新低；拍賣筆數為3,015筆，較去年減少17.8%，為2015年以來最低；繼承筆數為10萬8,535筆，相較去年同期略增1.9%；贈與筆數為5萬7,284筆，與去年筆數相近，表現相對強勢。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，觀察歷年來數據，土地市場與市場景氣高度連動，如2016年受房地合一稅影響，國內房市翻轉與重挫，進而使當年度第1季土地買賣移轉筆數僅8.5萬筆，直到疫情後房市多頭再起，土地交易市場在2021、2022年達到高峰，但到了2023年受《平均地權條例》新修法上路影響，土地市場再度趨冷，直至隔年、2024年因有新青安優惠房貸政策帶動讓多頭再起，今年上半年在國際政經驟變、央行態度與實際貸款仍緊等問題，讓土地市場熱度衰退不少。

值得注意的是，今年第1季土地拍賣移轉筆數寫歷年來新低；賴志昶觀察，主因有二，一是去年底直至今年初的房市空頭，雖有政策壓抑，惟市場價格並未全面下修，市場仍有買盤，因此土地遭到法拍者不多，致使拍賣市場供給仍少；二是房市趨冷情況下，買方進場更謹慎，加上現行房市制度與市況使然，法拍市場「甜甜價」不復見，讓拍賣市場買氣亦直線下滑，呈現供需兩端萎縮，讓今年第1季土地拍賣筆數僅3千餘筆。