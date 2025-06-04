漢來海港桃園台茂店將改裝「島語」 推5人同行1人免費

漢來美食（1268）旗下知名自助餐品牌「漢來海港」桃園台茂店，將於今年7月31日起進行品牌升級大改裝，為感謝桃園在地消費者10年來的熱情支持與愛護，餐廳特別祭出限時回饋活動，自6月5日至7月30日止，凡持4張「漢來海港桃園店」餐券至店內用餐，即可享「平日5人同行1人免費」優惠，邀請忠實顧客把握最後機會，與親友一同共享熟悉的經典海港美味。

漢來海港自助餐自2014年進駐桃園台茂購物中心以來，一直以豐富的島檯、多元化的餐食選擇、新鮮多樣的海味、現點現做的熱菜料理，以及精緻甜點與高CP值定價策略，成功擄獲各年齡層消費者的喜愛。Google評論始終維持4.2顆星以上佳績，更是許多家庭聚會、企業聚餐與節慶用餐的首選地點，10年來在桃園餐飲市場建立穩固的口碑與人氣。

漢來美食有感這幾年來桃園地區人口增加；消費者對餐飲品質的要求逐年提升，只是單純的餐廳內部改裝已經無法滿足追求更好用餐體驗的消費者需求，因此，集團決定將原漢來海港桃園店由目前被譽為「全台最難訂位自助餐廳」的品牌「島語自助餐廳」取代，打造成一個全新形態的頂級自助餐廳。承襲漢來美食對品質與服務的一貫堅持，島語將帶來更現代化的空間設計、豐富的菜色規劃以及融合亞洲與國際風味的創新料理，延續品牌「一島檯一餐酒」搭配的獨特性用餐體驗，預計將為桃園自助餐市場注入全新能量。

為回饋多年來對漢來海港桃園台茂店支持的顧客，即日起至6月30日海港自助餐全品牌更加碼推出「生蠔季」活動，於每日午、晚餐時段供應鮮蒸生蠔或酥炸生蠔2款主題料理，嚴選鮮美肥嫩的日本兵庫縣及廣島的生蠔，結合主廚巧思，展現來自海洋的純粹鮮味。無論是喜愛清爽原味還是偏好酥脆口感的饕客，都能大啖生蠔料理的多樣魅力，讓饕客盡情享用來自海洋的極致鮮味，為改裝前的最後時光留下豐富味覺記憶。