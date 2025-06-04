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環泥：啟動整建擴產計畫 業績穩定中求成長

中央社／ 台北4日電
環泥營運長侯智元4日表示，將啟動3年計畫，各工廠積極整新設備，今年將先活化高雄阿蓮廠閒置廠區。圖／中央社
環泥營運長侯智元4日表示，將啟動3年計畫，各工廠積極整新設備，今年將先活化高雄阿蓮廠閒置廠區。圖／中央社

環泥營運長侯智元今天表示，將啟動3年計畫，各工廠積極整新設備，提升節能減排效率，今年將先活化高雄阿蓮廠閒置廠區，台南麻豆場今年下半年加入營運、嘉義場明年加入營運，2個新場助力環泥每月可增加2萬方混凝土產能。

環泥今天舉辦媒體交流會。侯智元表示，雖然升息環境、通貨膨脹、缺工缺料導致營建經營與融資成本大幅上升，但基礎建設與企業廠辦仍有需求，業績可望穩定中求成長。

環泥目前營收占比，混凝土達6成，水泥為2成，另外2成為石膏板建材。

侯智元表示，水泥事業群方面，旗下阿蓮水泥廠今年啟動大改造，第一階段進行設備更新，計畫將原有的水泥生料磨整改為新型熟料磨，將擴大研磨產能，希望明年完成更新，全產約可達4萬方，之後希望提高1.5倍產能，達6萬方。

混凝土事業群則要增加據點，加強布局，包括新竹地區爭取高鐵特區開發、科技廠辦大樓、海水淡化廠等大型專案；台中地區爭取大型商場、高鐵娛樂城、台積電廠辦、台中捷運等大型專案。

另外，針對南科園區擴建、台積電廠辦、高雄捷運、台南捷運、國道七號等大型專案目前也洽談中。

混凝土事業群將加入新產能，台南麻豆混凝土場預計今年下半年營運，嘉義混凝土場明年加入營運，他表示，兩場每月產能皆約1萬方，等於每個月可增加2萬方。

環泥將提高石膏板回收數量及收費，也持續研發石膏100%回收再利用的相關技術。

侯智元說，有電子廠因製程有產出廢料，希望能找環泥合作回收，可轉化為石膏再利用，而環泥的回收費用會低於清理廢物的費用，不但能鼓勵電子廠拿出廢料回收，有助於環泥以較低成本取得再利用材料，提升整體回收經濟效益。

環泥 台積電

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