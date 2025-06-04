雄獅獲TAISE首屆台灣觀光永續獎 奪5獎成最大贏家

雄獅（2731）長期投入企業永續發展，在ESG各面向表現亮眼，今年在「台灣企業永續奧斯卡」美譽的首屆「TAISE台灣觀光永續獎」中大放異彩，摘下「永續觀光傑出人物獎」、「觀光ESG綜合績效獎」、「永續旅行社獎」、「永續觀光創新獎」、「合作夥伴獎」共五項大獎，獲獎數量為同業最多，永續經營成果備受肯定。此外，雄獅董事總經理暨永續長黃信川更榮獲永續觀光傑出人物獎，為個人獎項的最高榮譽。

「台灣觀光永續獎」由台灣永續能源研究基金會（TAISE）主辦，是國內以觀光ESG表現為核心指標的專業獎項，被譽為觀光業的「永續奧斯卡」。主辦單位TAISE長期推動永續發展，其旗下TCSA台灣企業永續獎累計參獎企業超過882家，營收總額占2023年GDP比值高達155%，具高度產業指標性與公信力。

雄獅為全台首間揭露經第三方確信永續報告書的上市櫃旅行社，率先自主導入ISO 14064-1溫室氣體盤查制度，而旗下雄獅通運為第一家完成前一年度組織型溫室氣體盤查，並通過第三方查證的遊覽車公司；並自2022年起推動「團體旅遊不提供瓶裝水」政策，預估能年減40萬瓶寶特瓶，相當於能堆起157座台北101，為永續旅遊做出實質行動。

雄獅也持續開發永續主題的全球行程，包括與無印良品合作的「MUJI BASE」主題旅行、加拿大銀楓火車（Rocky Mountaineer）與韓國濟州島的海女文化深度體驗，強化自然與文化保育概念。國內則打造鳴日號、福森號等觀光列車，與公部門、地方產業共創價值，以「食在地、用在地」的理念，活絡區域經濟，至今國內鐵道行程，已有30萬人次參與。

在樂齡旅遊上，推動「大人囝仔」行程，活化銀髮族市場，至今吸引超過15萬人次，有效帶動平日住房率，翻轉國內平假日極端化問題。另外每年辦理的約2,400團企業獎勵旅遊，近年導入減碳元素，加入如路跑等活動，與企業攜手實踐永續發展。

「旅遊不只是放鬆，更是一種影響社會的力量。」榮獲「永續觀光傑出人物獎」的雄獅旅遊董事總經理暨永續長黃信川表示：「企業再偉大，不如產業偉大。」他強調，雄獅將持續攜手異業與國際夥伴，以打造「亞太永續旅遊樞紐」為願景，推動從企業永續治理、商品設計到消費者行為轉型，讓旅行成為改變世界的重要力量。