快訊

板橋警分局驚傳男男性騷 30歲醉警兩度環抱值班學弟遭調地

中職／「富邦的兄弟對我都非常好」悍將混血投手發文澄清

雄獅獲TAISE首屆台灣觀光永續獎 奪5獎成最大贏家

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
雄獅董事總經理暨永續長黃信川榮獲永續觀光傑出人物獎。圖／雄獅提供
雄獅董事總經理暨永續長黃信川榮獲永續觀光傑出人物獎。圖／雄獅提供

雄獅（2731）長期投入企業永續發展，在ESG各面向表現亮眼，今年在「台灣企業永續奧斯卡」美譽的首屆「TAISE台灣觀光永續獎」中大放異彩，摘下「永續觀光傑出人物獎」、「觀光ESG綜合績效獎」、「永續旅行社獎」、「永續觀光創新獎」、「合作夥伴獎」共五項大獎，獲獎數量為同業最多，永續經營成果備受肯定。此外，雄獅董事總經理暨永續長黃信川更榮獲永續觀光傑出人物獎，為個人獎項的最高榮譽。

「台灣觀光永續獎」由台灣永續能源研究基金會（TAISE）主辦，是國內以觀光ESG表現為核心指標的專業獎項，被譽為觀光業的「永續奧斯卡」。主辦單位TAISE長期推動永續發展，其旗下TCSA台灣企業永續獎累計參獎企業超過882家，營收總額占2023年GDP比值高達155%，具高度產業指標性與公信力。

雄獅為全台首間揭露經第三方確信永續報告書的上市櫃旅行社，率先自主導入ISO 14064-1溫室氣體盤查制度，而旗下雄獅通運為第一家完成前一年度組織型溫室氣體盤查，並通過第三方查證的遊覽車公司；並自2022年起推動「團體旅遊不提供瓶裝水」政策，預估能年減40萬瓶寶特瓶，相當於能堆起157座台北101，為永續旅遊做出實質行動。

雄獅也持續開發永續主題的全球行程，包括與無印良品合作的「MUJI BASE」主題旅行、加拿大銀楓火車（Rocky Mountaineer）與韓國濟州島的海女文化深度體驗，強化自然與文化保育概念。國內則打造鳴日號、福森號等觀光列車，與公部門、地方產業共創價值，以「食在地、用在地」的理念，活絡區域經濟，至今國內鐵道行程，已有30萬人次參與。

在樂齡旅遊上，推動「大人囝仔」行程，活化銀髮族市場，至今吸引超過15萬人次，有效帶動平日住房率，翻轉國內平假日極端化問題。另外每年辦理的約2,400團企業獎勵旅遊，近年導入減碳元素，加入如路跑等活動，與企業攜手實踐永續發展。

「旅遊不只是放鬆，更是一種影響社會的力量。」榮獲「永續觀光傑出人物獎」的雄獅旅遊董事總經理暨永續長黃信川表示：「企業再偉大，不如產業偉大。」他強調，雄獅將持續攜手異業與國際夥伴，以打造「亞太永續旅遊樞紐」為願景，推動從企業永續治理、商品設計到消費者行為轉型，讓旅行成為改變世界的重要力量。

雄獅 觀光 旅行社

延伸閱讀

永續揭露研習 回響熱

鳳凰搶市 五策略出擊

新北淡水真理大學攜手福容飯店 馬偕日掃街護淡水

環部公布最新溫室氣體排放清冊 2023年較基準年減4.64%

相關新聞

環泥：啟動整建擴產計畫 業績穩定中求成長

環泥營運長侯智元今天表示，將啟動3年計畫，各工廠積極整新設備，提升節能減排效率，今年將先活化高雄阿蓮廠閒置廠區，台南麻豆...

漢來海港桃園台茂店將改裝「島語」 推5人同行1人免費

漢來美食（1268）旗下知名自助餐品牌「漢來海港」桃園台茂店，將於今年7月31日起進行品牌升級大改裝，為感謝桃園在地消費...

10大便宜租金捷運宅！最親民捷運站驚見板南線 平均每坪月租金745元

根據實價登錄的租金資料，台北捷運沿線房租較低的10大捷運站中，房租最便宜的捷運站點為板南線的頂埔站，平均每坪月租金只需要...

雄獅獲TAISE首屆台灣觀光永續獎 奪5獎成最大贏家

雄獅（2731）長期投入企業永續發展，在ESG各面向表現亮眼，今年在「台灣企業永續奧斯卡」美譽的首屆「TAISE台灣觀光...

大潤發8月起改名為「大全聯」整合全聯會員、點數制度

全聯於2022年併購大潤發，歷經三年的規劃與整合，將於2025年8月1日起，大潤發全面升級成為「大全聯」，為提供給消費者...

輝達引爆北市商辦熱潮 仲量：頂級獨棟企業總部掀「一棟難求」

全球 AI 晶片龍頭輝達（NVIDIA）日前宣布將在台北設立亞太研發中心，此一重大消息迅速在台北的不動產市場激起巨大漣漪...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。