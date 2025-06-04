星宇與阿提哈德航空簽共掛班號協議 為歐洲航線布局

星宇航空（2646）（STARLUX Airlines）與阿提哈德航空（Etihad Airways）3日於國際航空運輸協會（IATA）第81屆年會正式簽署共掛班號合作協議，由星宇航空策略長劉允富及阿提哈德航空首席營收暨商務長Arik De共同主持簽約儀式，象徵雙方攜手邁向全球合作新里程。

未來，旅客可透過星宇航空官網及通路平台，訂購由星宇任一航點出發，銜接由阿提哈德航空執飛之共掛班號航班前往阿布達比，亦可續接共掛班號航班飛往歐洲，包括布拉格、馬德里、巴塞隆納等航點(相關申請尚待主管機關核准)。此合作大幅擴展星宇航空的全球航網，為旅客提供通往歐洲的便捷通道，並為明年開闢歐洲航線奠定重要基礎。同時，阿提哈德航空的旅客也可經台北轉機，輕鬆前往名古屋、札幌、福岡等日本重要城市，串聯亞洲多元旅遊版圖。

劉允富表示，「與阿提哈德航空的共掛班號合作是星宇航空全球化策略的里程碑，也是與阿提哈德航空深度合作的起點。阿提哈德航空作為中東三大航空之一，以其創新與優質服務享譽全球，與星宇航空的品牌理念高度契合。透過阿布達比這一重要樞紐，星宇航空得以透過共掛班號合作快速拓展航網延伸至歐洲市場，為旅客提供更多元的航點選擇。我們也期待未來雙方在哩程累積計劃及精進優質服務等方面深化合作，持續為旅客創造無縫、尊榮的飛行體驗」。

Arik De表示，「這項與星宇航空的聯營協議，是我們全球發展策略中的關鍵一步，不僅拓展我們在東北亞的航網，更進一步透過阿布達比連結全球。我們很高興能提供旅客前往日本重要市場的航線，也歡迎星宇航空的旅客體驗我們的世界級樞紐與歐洲目的地，共同推動跨區域的商業與文化交流」。

星宇航空目前共飛航27個航點、32條航線，除綿密的亞洲區域航網，版圖亦擴及北美西岸三大城市洛杉磯、舊金山及西雅圖，並本月2日開航加州安大略，初期每週營運四班，深化北美市場布局，積極拓展全球航網。此次與阿提哈德航空的共掛班號合作，將進一步提升星宇航空在全球航空市場的競爭力，為旅客打造更無縫的國際旅遊體驗。