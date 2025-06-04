大潤發8月起改名為「大全聯」整合全聯會員、點數制度

全聯於2022年併購大潤發，歷經三年的規劃與整合，將於2025年8月1日起，大潤發全面升級成為「大全聯」，為提供給消費者更好的消費體驗與回饋，全聯針對大潤發會員制度、回饋方式與支付方式等內容進行調整，並祭出會員好康優惠活動，感謝會員們長期以來的支持。

第一、6月4日~7月31日大潤發會員卡早鳥連結，送全聯100限時福利點；第二、為8月1日~12月31日大全聯限時加碼，店內消費回饋福利點兩倍送(即消費100元贈6點福利點數)，第三、大潤發聯名卡卡友回饋不打折，最高享1%回饋。

全聯表示，全聯與大潤發會員整合後點數使用將更加便利，大潤發會員於7月31日前累積的有效發幣，轉換成福利點數後，仍可繼續折抵使用，但需於2026年4月5日前使用完畢，點數除可在大全聯使用外，全台全聯也都可以使用。同樣的，全聯會員除可在全聯折抵點數外，亦可至大全聯消費折抵，讓會員點數折抵更加多元，也將能擴大會員消費生態圈。而為感謝會員支持，也推出大潤發會員卡早鳥連結回饋，以及大全聯專屬加碼送等回饋活動，讓消費者用點更划算、買得更聰明。

全聯身為距離消費者最近的超市，全台超過1,200間門市，據點深入各縣市鄉里，形成綿密的服務網絡，生鮮乾貨等品項更有多達1萬3千件，消費者每周、甚至每天到訪，高頻次消費滿足一家人的生活所需，提供最方便的購物服務；大全聯的加入，提供品項上看七萬件，除了生鮮乾貨品項外，更補足居家寢具、電器用品、電材五金、汽機車百貨、調理熟食…等類別，除讓品類結構更加完整外，大全聯更提供消費者一個休閒的好去處，全年度透過節慶營造氛圍，提供新品試吃、試飲、DIY手作、繪畫、變裝秀比賽等活動，與消費者做更深度的交流，平日補貨到全聯，假日放鬆就到大全聯！全聯與大全聯打造全方位的生活平台，陪伴消費者過好每一天。