首屆2025台灣觀光永續獎登場 共吸引42單位參加

首屆「TAISE台灣觀光永續獎」4日頒獎，本屆共吸引42個單位報名，最終評選出33個單位、41件優秀專案或人物脫穎而出。TAISE自去年起首度舉辦觀光永續論壇，為鼓勵觀光產業實現永續經營理念，並推動產業轉型，特設此獎項選拔標竿典範。TAISE董事長簡又新表示，從各參賽單位的參賽資料中，看見許多業者透過細微卻堅實的行動，帶領旅人實踐永續精神，令人深受感動，更見證觀光產業邁向轉型的希望。

據統計，全球觀光業碳排占比高達8%，並以年均3%的速度持續增長。每產出1元觀光GDP，平均產生1公斤溫室氣體，數字遠高於製造業20％與其他產業平均值25％以上。其中交通與住宿能源消耗是碳排主因，若不及早轉型，將對地球與目的地環境造成長期衝擊。

其中雄獅（2731）旅遊在本屆也摘下「永續觀光傑出人物獎」、「觀光ESG綜合績效獎」、「永續旅行社獎」、「永續觀光創新獎」、「合作夥伴獎」共五項大獎，獲獎數量為同業最多。雄獅旅行社為全台首間揭露經第三方確信永續報告書的上市櫃旅行社，率先自主導入ISO 14064-1溫室氣體盤查制度，而旗下雄獅通運為第一家完成前一年度組織型溫室氣體盤查，並通過第三方查證的遊覽車公司；並自2022年起推動「團體旅遊不提供瓶裝水」政策，預估能年減40萬瓶寶特瓶，相當於能堆起157座台北101，為永續旅遊做出實質行動。

此外，台灣觀光創新協會理事長李奇嶽以推動低碳旅行品牌化為目標，協助交通部觀光署日月潭國家風景區管理處、台東縣池上鄉、南投縣中興新村、草屯、集集與頭社地區等地，導入旅遊行程碳足跡盤查與輔導作業，採用巴黎奧運ARO（Avoid、Reduce、Offset）模式，成功協助各地取得國際黃金標準（Gold Standard）碳註銷證明。這些具國際碳註銷認證的減碳行程，不僅提升地方旅遊品質，也成為臺灣推動永續觀光的典範，因此榮獲「永續觀光傑出人物獎」殊榮。

李奇嶽表示，感謝評審團的肯定及工作團隊黃文弘教授、薛新祐總監、楊廷為經理及協會同仁的付出，也感謝觀光署、南投縣府與池上鄉的支持，在地方參與業者的共同努力下，成功爭取到家樂福、臺灣高鐵、廣隆光電、工研院等企業積極參與體驗行程，展現產業界對ESG與低碳轉型的支持。

李奇嶽亦分享協會推動低碳旅遊的實績。透過導入低碳運具（如電動船、電動輔助自行車），並結合在地食農教育，有效減少碳足跡。依據實測與台北城市科技大學永續觀光研究中心的核查後，以該協會輔導的日月潭二日遊程的碳排放可由一般自駕的91公斤降至45公斤，減碳率超過50%。對於無法避免的碳排，則透過禾豐碳中和公司購買碳權並獲得黃金標準的碳註銷認證，讓綠色旅遊更具市場競爭力與制度基礎。

TAISE長期推動永續發展，其旗下TCSA台灣企業永續獎累計參獎企業超過882家，營收總額占2023年GDP比值高達155%，具高度產業指標性與公信力。