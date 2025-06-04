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輝達引爆北市商辦熱潮 仲量：頂級獨棟企業總部掀「一棟難求」

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
全球 AI 晶片龍頭輝達（NVIDIA）日前宣布將在台北設立亞太研發中心，市場預期，此布局將帶動北士科周邊地區房價溫和上升；仲量聯行認為，輝達的進駐有望帶動一波企業總部升級浪潮，頂級全新的辦公室物件將變得更為搶手。仲量聯行提供
全球 AI 晶片龍頭輝達（NVIDIA）日前宣布將在台北設立亞太研發中心，市場預期，此布局將帶動北士科周邊地區房價溫和上升；仲量聯行認為，輝達的進駐有望帶動一波企業總部升級浪潮，頂級全新的辦公室物件將變得更為搶手。仲量聯行提供

全球 AI 晶片龍頭輝達（NVIDIA）日前宣布將在台北設立亞太研發中心，此一重大消息迅速在台北的不動產市場激起巨大漣漪，市場預期此布局將帶動北士科周邊地區房價溫和上升、激發買氣回溫；商仲業者仲量聯行觀察，輝達的進駐有望帶動一波企業總部升級浪潮，預期將會觸發連鎖反應，吸引更多國內外企業考慮在台北市設立或擴大據點。

仲量聯行研究顯示，今年首季亞太地區辦公室整體投資額比去年同期增長了31%，達到164億美元，主要城市的辦公室平均空置率約為 14.5%，而台北市則是維持在 6.4% 的相對低點，放眼整個亞太地區，台北市的商用不動產市場依然保持相當強勁的競爭力。

「台北市正處於科技與商業地產的黃金交叉點。」仲量聯行資深副總經理吳瑤華表示，特別是在全球企業重新思考亞太布局的關鍵時刻，企業總部及研發中心的戰略價值愈發顯著，成為企業資產配置中備受重視的選項，而頂級獨棟商辦大樓將成為市場上的稀有資源，面臨「一棟難求」的局面。

吳瑤華進一步指出，尤其是像敦南商業區這種早期開發、空置率長年維持在低水準的商業區，全新且適合做為企業總部的大樓更是寥寥無幾，如預計今年6月取得使照、位於敦化南路二段與基隆路二段交會處的「美邦敦南企業中心」，目前已吸引多家國際科技公司、金融機構及台灣頂級企業集團表達興趣。

吳瑤華認為，台北市做為亞太地區穩定的商業樞紐地位日益鞏固，企業總部不再只是辦公場所，而是品牌實力與企業文化的具體展現，企業總部的價值已超越純粹的不動產投資，成為企業戰略規劃的一部分。

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