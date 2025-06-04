大潤發8月起升級「大全聯」後會員整合 大潤發點數可用到這時

全聯於2022年併購大潤發，歷經三年的規劃與整合，將於2025年8月1日起，大潤發全面升級成為「大全聯」，為提供給消費者更好的消費體驗與回饋，全聯針對大潤發會員制度、回饋方式與支付方式等內容進行調整，並祭出會員好康三大優惠活動。全聯表示，此次調整將使會員享有更多元的福利，並進一步加強全聯及大潤發的整體消費生態圈，提升會員整體購物體驗。

此次「大全聯會員」的好康包括，好康一：6/4~7/31大潤發會員卡早鳥連結，送全聯100限時福利點；好康二：8/1~12/31大全聯限時加碼，店內消費回饋福利點2倍送(即消費100元贈6點福利點數)；好康三：大潤發聯名卡卡友回饋不打折，最高享1%回饋。

全聯表示，全聯與大潤發會員整合後點數使用將更加便利，大潤發會員於7/31前累積的有效發幣，轉換成福利點數後，仍可繼續折抵使用，但需於2026年4月5日前使用完畢，點數除可在大全聯使用外，全台全聯也都可以使用。同樣的，全聯會員除可在全聯折抵點數外，亦可至大全聯消費折抵，讓會員點數折抵更加多元，也將能擴大會員消費生態圈。而為感謝會員支持，也推出大潤發會員卡早鳥連結回饋，以及大全聯專屬加碼送等回饋活動。

全聯身為距離消費者最近的超市，全台超過1,200間門市，據點深入各縣市鄉里，形成綿密的服務網絡，生鮮乾貨等品項更有多達1萬3千件，消費者每週、甚至每天到訪，高頻次消費滿足一家人的生活所需，提供最方便的購物服務；大全聯的加入，提供品項上看7萬件，除了生鮮乾貨品項外，更補足居家寢具、電器用品、電材五金、汽機車百貨、調理熟食等類別，除讓品類結構更加完整外，大全聯更提供消費者一個休閒的好去處，全年度透過節慶營造氛圍，提供新品試吃、試飲、DIY手作、繪畫、變裝秀比賽等活動，與消費者做更深度的交流，平日補貨到全聯，假日休閒到大全聯，兩大通路品牌攜手打造全方位的生活平台。

大全聯即將登場，為讓會員們能夠順利轉換點數，6/4~7/31推出大潤發會員卡早鳥連結，送限時送福利點活動，會員只要進入至全聯PX Pay連動至大潤發會員，連結成功後，將贈送100點限時福利點，而原大潤發會員仍可在7/31前，於全台大潤發正常累積、折抵發幣，未折抵之剩餘發幣，將於8/1起一次性自動轉為福利點（1發幣＝10福利點），並匯入消費者所連結之PX Pay會員帳戶中(原2025年累積之發幣有效期限至2026/4/5，若會員帳號未轉換連結，仍可於全台全聯、大全聯門市使用全聯會員卡累點，惟原大潤發發幣仍須待會員帳號轉換連結至PX Pay後，方能轉為福利點。)

8/1後大全聯更推出會員專屬店內回饋2倍送活動，會員消費每100元將回饋6點福利點。