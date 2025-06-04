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10大便宜租金捷運宅盤點 最便宜單坪745元在板南線

聯合報／ 記者林莉／台北即時報導
永慶房產集團盤點台北捷運房租較低的十大捷運站點，其中房租最便宜的捷運站點為板南線的頂埔站。圖／永慶房屋提供
永慶房產集團盤點台北捷運房租較低的十大捷運站點，其中房租最便宜的捷運站點為板南線的頂埔站。圖／永慶房屋提供

能在捷運站附近租屋，是多數租屋族心目中的理想選擇。永慶房產集團根據實價登錄的租金資料，整理出北捷沿線租金最低的十大站點，其中最便宜的是板南線的頂埔站，平均每坪租金僅745元。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，頂埔站位於新北市土城區，雖為板南線末端，但生活機能完善，未來還將串聯三鶯線，可通往鶯歌、三峽、八德等地，交通潛力佳。加上周邊有頂埔科技園區與重劃區等建設，吸引力逐漸提升。由於距市中心較遠，租金因而相對實惠。

租金次低的是淡水信義線的淡水站，每坪約757元。淡水除老街觀光吸引人潮，周邊商業活絡、生活機能齊備，鄰近淡江與真理大學，租屋需求穩定，房型選擇多元，近一年交易件數高達386件，租屋市場相當熱絡。

陳金萍指出，頂埔站至台北車站約27分鐘、淡水站約38分鐘，進市區通勤時間較長，須評估時間與價格的取捨。若重視通勤效率，徐匯中學站直達台北車站僅16分鐘，是本次統計中最省時的站點。該站未來將與環狀線交會，並有重陽橋、集賢路商圈等交通與生活利多，平均租金約840元，對於通勤族具吸引力。

陳金萍表示，另一個高CP值站點是海山站，至台北車站約19分鐘，周邊商圈、學區、醫療資源完善，租金約875元，近一年交易件數達248件，居住氛圍穩定，適合家庭與上班族。

陳金萍說，租金實價登錄尚未全面強制，建議民眾除參考統計外，也應多比較房租網站資訊或諮詢在地房仲，才能更精確掌握行情。

近一年台北捷運周邊住宅租金平均單價最親民十大站點。圖／永慶房屋提供
近一年台北捷運周邊住宅租金平均單價最親民十大站點。圖／永慶房屋提供

租金 租屋 台北車站

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