地段、規模撐身價 「台北之星」中低樓層站穩200萬俱樂部

根據最新實價揭露，捷運忠孝復興站的指標豪宅「Diamond Towers台北之星」揭露第三筆交易，今年1月時成交總價3.34億元、每坪208.6萬元的中低樓層、12樓戶，成功擠進今年第1季台北市每坪成交價逾200萬元前10名社區。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中指出，「Diamond Towers台北之星」規劃逾百坪的高規格毛胚豪宅，買家可任意打造屬意的居家風格，且緊鄰捷運忠孝復興站，又有新光三越百貨進駐，地段條件與生活機能都十分突出。

除了地段外，陳定中表示，「Diamond Towers台北之星」基地面積超過千坪，是台北市東區商圈罕見地大規模、地標建築開發案，在市場上頗具稀有性，因此目前已揭露的三筆交易，每坪成交單價全數站上200萬元大關，目前每坪最高成交價是中高樓層戶別的240萬元。

第一建經研究中心副理張菱育表示，截至目前，「Diamond Towers台北之星」揭露的三筆交易，分別為8樓戶、12樓戶與24樓戶，每坪成交價介於205~240萬元之間。

張菱育指出，除了大基地之地標建築有創價能力外，近年在豪宅限貸令與兼顧地段考量之下，小豪宅已成為兩百萬俱樂部中不可忽視的新主力軍。

張菱育分析，這類「小豪宅」坪數多落在20~35坪之間，適合家庭成員少或單身高資產族，尤其總價相對較低、地段佳、社區規劃精緻等特性，近年在市場上交易活絡，具自住與投資優勢，吸引不少企業主、醫師、科技族購置。