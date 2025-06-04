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高市首創碳預算 預估排碳上限、非強制性總量管制

經濟日報／ 【記者林政鋒／高雄報導】

高雄市政府首創碳預算並經市議會通過，城市治理向前邁進一大步。高雄市政府環保局氣候變遷科長莊侑霖表示，碳預算比較像是透過增量、減量措施，預估未來排放量上限，並不是總量管制、強制不能超越的規定。

環保局強調，碳預算並非實際金錢，也不是強制性手段，而是高雄每2年的溫室氣體排量上限，是城市預估未來排放量、達成中長期減碳目標的政策工具，期望透過碳預算內，六大部門減碳措施，逐步降低城市排放量。

以增量為例，未來包含橋科、楠梓產業園區等，總計20案環評案，以及人口增減的幅度，推估全市溫室氣體排放將上升242萬公噸。

在減量部分，納入16項量化、57項配套減碳措施，包含產業自主減碳目標、廢棄物再利用、公部門節電計畫、運具電動化等，預估未來兩年將減量383萬噸。綜合評估，設定2025-2026年碳預算為5,093萬噸，約較基準年2005年減量23％。

環保 減碳 廢棄物

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