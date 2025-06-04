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AI 力噴發！科技業需求續擴張 考照應用規劃師28日開班

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

隨著六月畢業季到來，許多社會新鮮人開始積極探索未來的職涯方向。根據數發部最新公布的統計，2025年第1季「電腦及資訊服務業」營業額達1,497億元，創下歷年同季新高，年增幅達5.3%。其中，最亮眼的當屬「電腦程式設計業」，單季營業額達1,117億元，年成長率高達7.8%，顯示這個產業正持續擴張，也成為許多新鮮人心中的熱門選項。

數發部指出，這波成長的關鍵推力來自企業積極導入AI應用，提高營運效率。隨著AI技術日益成熟，各式解決方案如Chatbot對話機器人、RAG檢索增強生成、AI Copilot智慧輔助等應用正快速普及，成為企業轉型升級的重點工具，也讓「AI人才荒」成為業界共同的挑戰。

看準企業急需AI人才，不少單位也積極推動實務導向的培訓計畫。由輔仁大學AI人工智慧發展中心、1111人力銀行、《科技島》「AI人工智慧學院」，攜手開設AI應用規劃師培訓班，便是一個頗具代表性的實戰課程。今年三月首度開班即引爆熱潮，吸引多達670人報名，學員背景涵蓋各行各業，顯示市場對AI應用能力的關注度已不分領域、不分資歷。

更令人矚目的是，修畢課程並通過培訓的學員中，有高達八成成功考取由經濟部推動的「IPAS（Industry Professional Assessment System）AI應用規劃師初級能力鑑定」證照，不只拿到國家級認證，更進一步驗證課程內容的實用性與成效。輔大AI中心主任謝邦昌表示：「這門課不只是證照考試的跳板，更是建立AI素養的第一步。」

1111人力銀行發言人莊雨潔指出，隨著AI技術迅速普及，科技業需求持續擴張，僅靠理工科系畢業生已無法填補人力缺口，人才需求外溢現象正在加速。過去鮮少涉足科技產業的文組畢業生，也可藉由跨領域學程、考取AI與科技相關證照，快速提升就業競爭力。根據市場行情，初級AI應用規劃師年薪約60萬至90萬元，中級則可達90萬至150萬元。

1111人力銀行總經理張篆楷表示，由於首梯報名反應熱烈，目前第二梯次也正式開放報名，實體課程將於6月28日（周六）與7月5日（周六）舉行，由AI領域的專業講師親自授課，強調理論結合實務，幫助學員真正「學得會、用得上」。報名截止日為6月25日，消息一出便吸引不少對AI轉職或進修有興趣的人搶先卡位。

不只個人搶著學AI，企業端也開始加速行動。為了協助企業打造內部AI戰力、強化數位轉型基礎，《科技島》「AI人工智慧學院」（https://www.technice.com.tw/），希望從內訓著手，落實職場再教育，真正把AI能力深植在組織內部。這項計畫不僅是開課，更整合AI論壇、企業專屬課程、業界實務諮詢等多元內容，打造一站式的AI學習與交流平台。

目前已邀集上百位來自半導體、教育訓練、資通訊應用、永續發展到電商科技等不同領域的專家顧問，攜手將各行各業的實戰經驗轉化為課程與教案，幫助企業從自身場景出發，找到切入點、學習適合的AI運用工具。進一步厚植台灣AI人才的應用實力，讓企業不只是跟上AI浪潮，更能在競爭中搶得先機、創造長期優勢。

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