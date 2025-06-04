臺鹽公司攜手璞育協會 資助「114後壁區長照送餐計畫」

繼去年捐贈璞育協會塩麴挹注課輔班後，臺鹽公司今年擴大參與璞育協會「114後壁區長照送餐計畫」，透過璞育協會餐飲經理設計塩麴入菜，製成減鈉營養餐盒並送至長輩家中，本次捐贈估有300人次偏鄉學童及提供500人次長輩受惠。

臺鹽公司4日於璞育塾文創園區舉辦捐贈儀式，臺鹽公司董事長丁彥哲捐贈台塩鮮選我塩麴，由璞育文教協會理事長黃雅聖代表受贈。現場另有後壁區公所區長李至彬、後壁區農會總幹事林怡歆、社團法人銀色大門老人福利協會專案經理周明慧、後壁區侯伯里長廖俊斌等人共同關懷當地的長照送餐計畫，打造共好後壁。

丁彥哲指出，臺鹽公司改採成本較高的後壁台梗九號米做為台塩鮮選我塩麴原料，透過在地採購降低食材碳排里程，展現企業ESG的永續經營，責任生產、在地關懷、社會共榮等精神，期盼帶動企業、消費者、在地共好的良性循環。

4日活動臺鹽也結合一日志工行動，由璞育協會準備以曾獲銀髮友善認證的鮮選我塩麴入菜，具有低鈉、少鹽、少調味、自然無添加特色的健康餐盒，再由臺鹽公司董事長丁彥哲所率領的臺鹽志工隊與璞育送餐員前往長者家中，透過近距離送餐關懷，讓後壁長者認識塩麴，將健康與關心帶入偏鄉角落。

臺灣璞育文教發展協會理事長黃雅聖表示，感謝臺鹽公司連兩年捐贈鮮選我塩麴，繼去年提供課輔班義賣後，今年擴大支持璞育長輩送餐服務。為此，璞育也特別開發塩麴健康餐盒，並推出雙周塩麴日，餐盒係依國健署《老年期營養手冊》、《高齡營養飲食質地衛教手冊》設計，由璞育餐飲經理檢視菜單，特選多樣性當季食材的菜色，搭配優質蛋白質，以適口性佳手法烹調，運用塩麴天然酵素與低鈉減鹽特色，打造專屬長輩的營養餐盒。