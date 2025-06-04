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光陽搶市推陳傑憲優惠購車方案 KYMCO RTS R 165車款享專屬折扣
光陽(KYMCO)瞄準新生買機車商機，隨著大學放榜結果出爐，許多年輕學子即將展開全新的人生篇章，KYMCO攜手陳傑憲推史上最狂「RTS R 165 傑出學騎」購車優惠，減輕學生負擔輕鬆入手。
KYMCO也特別針對學生族群推出「RTS R165傑出學騎」限時購車活動，與Team RTS隊長陳傑憲一同見證大學新鮮人的「人生第一台車」；KYMCO希望透過此優惠活動，鼓勵每位新鮮人都能像隊長及RTS R所代表的精神，勇於追求極限、征服未來的熱血精神，迎接未來的嶄新生活，即日起，入手KYMCO RTS R 165即享學生專屬購車優惠。
光陽「放暑價」現RTS R 165現省7,000元，KYMCO RTS系列自開賣以來深受年輕族群喜愛，以在科技、操控、速度三大面向全面超越同級的卓越實力，成為許多年輕族群心中「人生第一台車」的最佳選擇。
RTS系列以強勁動力與穩定操控深受消費者歡迎，不論上下課通勤、跑山看夜景，或是不讓青春留白的環島之旅，都能靈活滿足各種騎乘情境。兼具實用性與駕馭樂趣的RTS R 165更是學生族群進入人生新階段的首選車款－16.8ps綜效馬力的強勁性能，搭配極致輕量化車身與專屬街跑胎的優異抓地力，滿足消費者所有騎乘場景需求。
為減輕學生入手夢想車款的負擔，KYMCO特別推出RTS R 165學生專屬限時優惠，即日起至6月30日，憑有效學生證明購買RTS R 165享直扣4,000元外，KYMCO再加碼3,000元；更可享24期分期零利率及分期獨享神盾防護保障。青春與優惠都是錯過不再，騎上隊長也說帥的RTS R 165迎接開學第一天，用最優惠價格輕鬆入手人生第一台車。
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