快訊

中士以「站立射擊姿勢」上膛恐嚇長官 他遭停役…再掏105萬和解

台灣登山團3人在日本福島縣燧岳失聯 日方出動直升機尋獲送醫

出事了！周杰倫合體山下智久爆追星人潮 他慘跌骨折

聽新聞
0:00 / 0:00

光陽搶市推陳傑憲優惠購車方案 KYMCO RTS R 165車款享專屬折扣

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
KYMCO攜手陳傑憲推史上最狂「RTS R 165 傑出學騎」購車優惠，減輕學生負擔輕鬆入手。業者提供
KYMCO攜手陳傑憲推史上最狂「RTS R 165 傑出學騎」購車優惠，減輕學生負擔輕鬆入手。業者提供

光陽(KYMCO)瞄準新生買機車商機，隨著大學放榜結果出爐，許多年輕學子即將展開全新的人生篇章，KYMCO攜手陳傑憲推史上最狂「RTS R 165 傑出學騎」購車優惠，減輕學生負擔輕鬆入手。

KYMCO也特別針對學生族群推出「RTS R165傑出學騎」限時購車活動，與Team RTS隊長陳傑憲一同見證大學新鮮人的「人生第一台車」；KYMCO希望透過此優惠活動，鼓勵每位新鮮人都能像隊長及RTS R所代表的精神，勇於追求極限、征服未來的熱血精神，迎接未來的嶄新生活，即日起，入手KYMCO RTS R 165即享學生專屬購車優惠。

光陽「放暑價」現RTS R 165現省7,000元，KYMCO RTS系列自開賣以來深受年輕族群喜愛，以在科技、操控、速度三大面向全面超越同級的卓越實力，成為許多年輕族群心中「人生第一台車」的最佳選擇。

RTS系列以強勁動力與穩定操控深受消費者歡迎，不論上下課通勤、跑山看夜景，或是不讓青春留白的環島之旅，都能靈活滿足各種騎乘情境。兼具實用性與駕馭樂趣的RTS R 165更是學生族群進入人生新階段的首選車款－16.8ps綜效馬力的強勁性能，搭配極致輕量化車身與專屬街跑胎的優異抓地力，滿足消費者所有騎乘場景需求。

為減輕學生入手夢想車款的負擔，KYMCO特別推出RTS R 165學生專屬限時優惠，即日起至6月30日，憑有效學生證明購買RTS R 165享直扣4,000元外，KYMCO再加碼3,000元；更可享24期分期零利率及分期獨享神盾防護保障。青春與優惠都是錯過不再，騎上隊長也說帥的RTS R 165迎接開學第一天，用最優惠價格輕鬆入手人生第一台車。

陳傑憲 消費 新生

延伸閱讀

KYMCO X 陳傑憲 6月推「RTS R165傑出學騎」限時購車活動

中職／陳傑憲季中赴美開球負評炸裂 統一獅聲明還原時間軸與考量

中職／陳傑憲季中開球引兩派爭論！網提達比修有拒領薪水比較

中職／陳傑憲深夜曬「操偶圖」 強調永遠以比賽和戰績優先

相關新聞

光陽搶市推陳傑憲優惠購車方案 KYMCO RTS R 165車款享專屬折扣

光陽(KYMCO)瞄準新生買機車商機，隨著大學放榜結果出爐，許多年輕學子即將展開全新的人生篇章，KYMCO攜手陳傑憲推史...

暨大環境優美面積大 3大促參案吸引民間投資

國立暨南國際大學面積150公頃，加上地勢平坦，距埔里市區僅3公里，離日月潭亦僅10多公里，風景優美。校方認為這樣好的環境...

看好運動人口成長 健身工廠今年再展9據點

柏文健康今日舉行股東會，通過配發現金股利4.2元，為近4年新高。柏文表示，今年度市場滲透策略，柏文將新增9處「健身工廠」...

租屋族看過來 這裡捷運宅租金最便宜「一坪745元」

為方便上班，租屋族多希望能在捷運站附近找到租屋處，永慶房產集團根據實價登錄的租金資料，整理出台北捷運沿線房租較低的十大捷...

2025大學畢業生薪資排行榜出爐 台大竟不是第一

畢業季來臨，新鮮人起薪再度成為話題。面試心得分享平台《面試趣》利用「校友中心」統計各校薪資，陽明交通大學奪下榜首，平均月...

十年來上萬件「裝修蟑螂」橫行 國土署祭兩方向防堵

近十年裝修糾紛申訴破萬件，卻難以有效懲處違規業者，引爆民怨。國土署署長吳欣修4日在立法院答詢時透露，將啟動兩大方向防堵「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。