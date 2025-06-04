暨大環境優美面積大 3大促參案吸引民間投資

國立暨南國際大學面積150公頃，加上地勢平坦，距埔里市區僅3公里，離日月潭亦僅10多公里，風景優美。校方認為這樣好的環境應予活化，同時讓校內相關系所學生有實習機會，推出3大促參案，鼓勵民間投入經營，2日舉辦「政策公告暨招商說明會」校長武東星上午說，有40多位民間投資人到場，並展現極高的興趣，學校還會視需要再舉辦，或和企業主動洽談。

武東興說，有位中央退休官員，因老伴去世，住進一處長照機構，但因位處市區，綠地有限。這就給了他靈感，以暨南大學這樣優美的環境，且學校有護理學院，培養護理和長照人才，若能在校內就有養生村，既可活化校區、提供養生環境，又能讓學生有實習機會，因此就推出3案中的「樂學健康福祉園區BOT案」。

而且，據了解，目前一般的養生村最大的問題在於餐廳經營，但以暨大推出的用地就在校門附近，未來打開後門就是學校的超商、餐廳和綠地，環境渾然天成。

3案中的另一案是「住宿設施暨民間賣場自提BOT案」除了提供學生宿舍需求，也共同規畫旅宿需求。利基點在於學校離日月潭風景區近，日月潭每年吸引超過6百萬人次遊客，兩者若結合，經營的業者除了提供學生住宿，同時還能經營旅宿與商業服務。尤其是，暨大每年2月的櫻花季，4至5月的花旗木季，都吸引許多人舉辦企業家庭日、戶外婚禮、演唱會及展演活動，未來預計每年可吸引超過30萬人次參與，創造多元經濟效益。