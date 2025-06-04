快訊

中士以「站立射擊姿勢」上膛恐嚇長官 他遭停役…再掏105萬和解

台灣登山團3人在日本福島縣燧岳失聯 日方出動直升機尋獲送醫

出事了！周杰倫合體山下智久爆追星人潮 他慘跌骨折

看好運動人口成長 健身工廠今年再展9據點

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
健身工廠門市照。圖／高雄市青年局提供
健身工廠門市照。圖／高雄市青年局提供

柏文健康今日舉行股東會，通過配發現金股利4.2元，為近4年新高。柏文表示，今年度市場滲透策略，柏文將新增9處「健身工廠」營運據點；此外，新創品牌-「SKlub運動俱樂部」及「Buddy Body Work shop」今年計劃分別於桃園市及高雄市展店。

柏文去年營收51.23億元，年增率超過19%，稅後淨利3.74億元，年增率高達229%，每股稅後盈餘4.77元，年增率高達218%，也是近4年新高。

柏文表示，去年順利建置「健身工廠」8處新營運據點，截至2024年底，「健身工廠」場館數已達77家，會員人數超過30萬人，較前一年度增加4.7萬名會員，為歷年最高，年增率達19%。

根據統計，民眾運動人口比率從2023年82.6%提高至2024年82.9%，顯示民眾愈來愈重視身體健康與運動成效，並將其融入日常生活之中，成為剛性需求，健身市場長期成長明確。

柏文指出，在多角化及市場開發方面，柏文看好美國棒壘球運動市場成長，於2024年轉投資大魯閣美國子公司約新台幣1億元，取得15%股權。未來也不排除在美國設置「健身工廠」第一個海外據點，將台灣連鎖健身房的成功經驗複製到美國。

美國 健身

延伸閱讀

魯比歐：美國外交政策應以國家利益至上

Nvidia市值超越微軟登頂 看好貿易協議前景 美股道指漲逾200點

看見幸福台灣／彰化…人口大縣 翻轉未來

柏文大拓點 營運動能強

相關新聞

光陽搶市推陳傑憲優惠購車方案 KYMCO RTS R 165車款享專屬折扣

光陽(KYMCO)瞄準新生買機車商機，隨著大學放榜結果出爐，許多年輕學子即將展開全新的人生篇章，KYMCO攜手陳傑憲推史...

暨大環境優美面積大 3大促參案吸引民間投資

國立暨南國際大學面積150公頃，加上地勢平坦，距埔里市區僅3公里，離日月潭亦僅10多公里，風景優美。校方認為這樣好的環境...

看好運動人口成長 健身工廠今年再展9據點

柏文健康今日舉行股東會，通過配發現金股利4.2元，為近4年新高。柏文表示，今年度市場滲透策略，柏文將新增9處「健身工廠」...

租屋族看過來 這裡捷運宅租金最便宜「一坪745元」

為方便上班，租屋族多希望能在捷運站附近找到租屋處，永慶房產集團根據實價登錄的租金資料，整理出台北捷運沿線房租較低的十大捷...

2025大學畢業生薪資排行榜出爐 台大竟不是第一

畢業季來臨，新鮮人起薪再度成為話題。面試心得分享平台《面試趣》利用「校友中心」統計各校薪資，陽明交通大學奪下榜首，平均月...

十年來上萬件「裝修蟑螂」橫行 國土署祭兩方向防堵

近十年裝修糾紛申訴破萬件，卻難以有效懲處違規業者，引爆民怨。國土署署長吳欣修4日在立法院答詢時透露，將啟動兩大方向防堵「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。