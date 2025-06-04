看好運動人口成長 健身工廠今年再展9據點
柏文健康今日舉行股東會，通過配發現金股利4.2元，為近4年新高。柏文表示，今年度市場滲透策略，柏文將新增9處「健身工廠」營運據點；此外，新創品牌-「SKlub運動俱樂部」及「Buddy Body Work shop」今年計劃分別於桃園市及高雄市展店。
柏文去年營收51.23億元，年增率超過19%，稅後淨利3.74億元，年增率高達229%，每股稅後盈餘4.77元，年增率高達218%，也是近4年新高。
柏文表示，去年順利建置「健身工廠」8處新營運據點，截至2024年底，「健身工廠」場館數已達77家，會員人數超過30萬人，較前一年度增加4.7萬名會員，為歷年最高，年增率達19%。
根據統計，民眾運動人口比率從2023年82.6%提高至2024年82.9%，顯示民眾愈來愈重視身體健康與運動成效，並將其融入日常生活之中，成為剛性需求，健身市場長期成長明確。
柏文指出，在多角化及市場開發方面，柏文看好美國棒壘球運動市場成長，於2024年轉投資大魯閣美國子公司約新台幣1億元，取得15%股權。未來也不排除在美國設置「健身工廠」第一個海外據點，將台灣連鎖健身房的成功經驗複製到美國。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言