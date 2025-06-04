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租屋族看過來 這裡捷運宅租金最便宜「一坪745元」

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
近一年台北捷運周邊住宅租金平均單價最親民十大站點。圖／永慶房屋提供
近一年台北捷運周邊住宅租金平均單價最親民十大站點。圖／永慶房屋提供

為方便上班，租屋族多希望能在捷運站附近找到租屋處，永慶房產集團根據實價登錄的租金資料，整理出台北捷運沿線房租較低的十大捷運站。其中，房租最便宜的捷運站點為板南線的頂埔站，平均每坪租金745元。

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，頂埔站位於新北市土城區，雖為板南線的末端站，但生活機能仍有一定水準，且未來將串聯三鶯線，屆時前往鶯歌、三峽及桃園八德等地將更加便利。

由於距離北市較遠，因此頂埔站周邊租金價格相對便宜，近一年每坪平均約745元，在租屋市場有一定吸引力。

緊隨其後的是淡水信義線的淡水站，近一年租金水準平均每坪約757元。陳金萍表示，淡水站周邊除了知名的淡水老街外，巷弄間亦有許多商家，住宅、商業機能交錯並存，日常生活機能無須擔憂，周遭還有淡江大學與真理大學作坐落於此，租屋需求高，再加上房型選擇多元，從小坪數套房到大坪數整層住家皆有，吸引許多租屋族群。

當地過去一年交易件數高達386件，交易量冠居榜單，也顯示周邊的租屋市場相當活躍。

不過，陳金萍提醒，雖然頂埔站和淡水站周遭房租較為便宜，但從頂埔站至台北車站需約27分鐘，而淡水站至台北車站也需約38分鐘，進入北市市中心的行車時間較長，可謂是以「時間換取價格」，民眾要依自身需求謹慎評估。

徐匯中學站直達台北車站僅需約16分鐘，是此次統計中通勤至台北車站花費時間最少的站點。

陳金萍表示，除了距離位於台北市中心的台北車站較近，未來徐匯中學站還將連通環狀線，成為捷運交會站，前往台北市其他區域將更快速。加上公車往來頻繁，大眾運輸系統完備，同時也有重陽橋、台北橋等多座橋梁可直通台北市，整體交通十分便利。

此外，站點周邊鄰近熱鬧集賢路熱鬧商圈，也擁有傳統市場、量販店等生活所需設施，生活便利性高。而近一年徐匯中學站周邊租金行情在一坪840元左右，對於想快速進入北市的民眾，是個不錯的選擇。

而同樣直達台北車站不用20分鐘的還有海山站，行車時間預計約19分鐘。

陳金萍指出，海山站是土城最熱鬧的區域，周邊不僅有學區、綠地，同時也擁有中央路、裕民路兩大商圈，商業氛圍活絡，整體生活機能十分優良，而靠近土城醫院一帶，不僅近醫療資源，同時也擁有日月光廣場等去處，近一年海山站有248件交易、平均租金落在每坪875元，是高CP值的優質租屋站點之一。

台北捷運房租最便宜的捷運站點為板南線的頂埔站。圖／永慶房產集提供
台北捷運房租最便宜的捷運站點為板南線的頂埔站。圖／永慶房產集提供

租金 租屋 台北車站

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