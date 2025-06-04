十年來上萬件「裝修蟑螂」橫行 國土署祭兩方向防堵
近十年裝修糾紛申訴破萬件，卻難以有效懲處違規業者，引爆民怨。國土署署長吳欣修4日在立法院答詢時透露，將啟動兩大方向防堵「裝修蟑螂」亂象，包括建立合格業者公開查詢平台，讓民眾能自行辨識合法公司；檢討契約內容與消保規範，防堵民眾因未簽合理契約而權益受損。
立委指出，近十年內，裝修糾紛申訴已累積超過1.3萬件，卻因多數裝修業者在收費後短暫「進場施工」，導致無法構成詐欺罪，讓受害者求償無門，法院也拿非法業者沒轍，這就是最狡猾的地方。
立委說，目前政府雖有裝修業管理制度，但多數民眾根本無從查詢合格業者名單，常在不知情情況下找上非法業者，民眾可能不知道去哪查、也不知道合格標準是什麼。
對此，吳欣修表示，目前室內裝修已有申報與審查制度，也有合格業者名單，但推廣不足，導致民眾無從辨識，將從兩方面強化管理：一是把裝修業的合法標準與申報流程對外說清楚、說明白；二是檢視裝修契約是否違反消保規定，研議如何強化保護機制。
吳欣修也直言，裝修蟑螂問題是實務執行面問題，並非單靠立法可解，因此未來會與地方政府合作，尋找更有效的執行方式與配套。
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