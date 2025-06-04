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盤子嗎？一個車位1千萬「全台最貴」專家曝有錢人想法

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
皇翔御琚。記者游智文／攝影
皇翔御琚。記者游智文／攝影

車位價格再寫新天價！皇翔建設（2545）2日公告出售旗下豪宅「皇翔御琚」一戶，含4個車位交易總價為8.44億元，其中車位總價4,000萬元，平均一個車位達1,000萬元，為全台首見「千萬車位」，買家為皇翔建設經理廖宇祥。

中信房屋研展室副理莊思敏表示，皇翔御琚位於忠孝東路五段236巷，該巷有全台最貴富人巷之稱，依實價登錄，該案過去曾創下每坪290萬元以上歷史高價，近年平均成交單價也在每坪200萬元以上，附屬車位自然身價不菲。

不過，目前北市一般車位平均價格僅約200萬，豪宅卻動輒4、500萬元，等於一倍以上，主要是先前央行前總裁彭淮南緊盯豪宅，市場有所謂「300萬彭淮南防線」，建商為了避免房屋單價突破此門檻，被彭淮南盯上，會選擇墊高車位價格方式來分攤總價，讓房屋單價低於一坪300萬。

像先前皇翔御琚就有車位拆算一個925萬，另外位於信義計畫區「首席公館」也有車位一個925萬元，並列為全台最貴車位，如今皇翔御琚站上1,000萬元大關，再度全國刷新紀錄。

莊思敏表示，一個車位買到八、九百萬，甚至上千萬，很多人可能會覺得是「盤子」，但事實上，不少富豪熱衷收藏名車、跑車，為了替愛車提供保護，甚至會一次購入多個車位，改裝成獨立車庫。

她表示，對這些富裕人士來說，在核心地段擁有專屬車位，本身就是頂級圈層的入場券，一個車位數百萬甚至上千萬，其實也在可接受範圍內。

不過，莊思敏提醒一般購屋者，買房時務必留意車位與主建物價格的拆算，避免因車位價格墊高而誤判房價。

豪宅 皇翔

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