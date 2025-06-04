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預售屋爛尾案延燒 地政司承諾：三個月內強化買方保障

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
19人訂購建商鉅泓建設在嘉義市推出的「臻品舞」建案，建商延遲交屋失聯，形成爛尾樓。記者魯永明／攝影
19人訂購建商鉅泓建設在嘉義市推出的「臻品舞」建案，建商延遲交屋失聯，形成爛尾樓。記者魯永明／攝影

嘉義市預售屋爛尾案重創購屋族信心，內政委員會4日審查《建築法》與《平均地權條例》時，地政司司長林家正承諾，將在三個月內提出預售屋履約保證制度與定型化契約內容的檢討方案，強化對買方的保障，避免未來再有民眾陷入爛尾樓困境。

嘉義市「臻品舞」建案驚傳發生建商倒閉，導致已銷售完畢的19戶無法取得使用執照交屋，即便原本設有價金信託機制，仍無法阻止資金被提領一空。立委痛批「信託不能保障消費者，那還有什麼用？」

林家正指出，目前嘉義市政府已啟動消費爭議調處，但因建商未出面協商，程序無疾而終，市府正積極研議是否可引入其他建商續建、同時協助受害住戶尋求法律途徑救濟。

內政部次長劉世芳也坦言，該案為標準爛尾樓，儘管房屋興建進度已達九成五，但建商倒閉、信託資金被提領後無以為繼，住戶可能只能訴諸民事訴訟。

立委強調，這起事件並非個案，全台皆有類似爛尾樓案例，反映目前定型化契約嚴重傾斜建商方，呼籲中央必須加速檢討、將消費者保護放在第一線，「如果三個月後還沒有具體進展，難保不會再有下一個受害者。」

林家正回應，現在預售屋履約保證機制，內政部從去年開始做相關檢討，涉及預售屋定型化契約方向都已經出來了，承諾三個月內提出完整修正方案，盼建立更完善的制度，真正守住購屋民眾的最後一道防線。

預售屋 消費 建商

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