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「台北之星」再揭一戶 為何價格與市場預期落差大？

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
台北之星。圖／台灣房屋提供
台北之星。圖／台灣房屋提供

最新實價揭露，市場認為有機會挑戰一坪300萬元的忠孝復興站指標豪宅「Diamond Towers台北之星」，今年1月揭露第3筆交易，為中低樓層戶，成交總價3.34億元、每坪208.6萬元。

截至目前，台北之星揭露的三筆交易，分別為8樓戶、12樓戶與24樓戶，單價介於205萬~240萬之間，與之前的市場預期有不小落差。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中指出，該案開發歷程相當長，公開銷售前房市仍處於多頭上升期，因此市場評估較樂觀，但現今在打炒房的政策抑制下，房市的創價空間遭壓縮，且該案還有沒25樓以上的高樓層交易揭露，也使得目前曝光的成交單價比過往預期略低。

此外，該開發案的C棟為都更分回戶「台北星鑽」，官方第一次標售時，底價單價落在203~228萬元之間，但全數流標，不僅顯示市場的觀望保守，也讓全案的行情認知略有下修，使該案的成交單價尚未出現突出亮點。

台灣房屋統計今年第1季台北住宅單價前十名社區，十名當中，預售案與成屋案各占一半，其中單價冠軍為預售案「勤美璞真城仰」，每坪250.9萬元也創下松山區單價新高；成屋案最高則由「One Park Taipei元利信義聯勤」每坪219.4萬元奪得，位居第四。

前三名都由預售案拿下，其中就有兩名坐落在松山區，包括「勤美璞真城仰」和「敦仰」。

第一建經研究中心副理張菱育表示，松山區機能發展成熟，有機場、捷運、高架快速道路，具備多個商圈，加上近年有多處危老和都更改建案推動，價格表現都不俗，若基地位在精華路段或基地面積大，單價甚至已站上200萬俱樂部，尤其是「勤美璞真城仰」，基地位在慶城街，最高單價250.9萬元超越一旁的成屋豪宅「文華苑」的244.6萬元。

除了億級豪宅之外，榜單中還有總價不到7千萬元的小豪宅入榜，包括預售案「耑岫」和「吾雙」，都是20多坪的小宅，分別創下每坪218.5萬元、214萬元的高單價行情，成為今年首季總價最「親民」的兩百萬俱樂部成員。

張菱育指出，在豪宅限貸令與兼顧地段考量之下，小豪宅已成為兩百萬俱樂部中不可忽視的新主力軍，這類「小豪宅」坪數多落在20~35坪之間，適合小家庭或單身高資產族，近年在市場上交易活絡，兼具自住與投資優勢，吸引不少企業主、醫師、科技族購置，特別是在股市波動與通膨風險加劇的情況下，更顯其保值功能。

2025年第1季台北200萬俱樂部前十名社區。資料來源／台灣房屋提供
2025年第1季台北200萬俱樂部前十名社區。資料來源／台灣房屋提供

豪宅 勤美

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