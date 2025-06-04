華航貨運革新 攜手國際分銷整合平台訂艙更便利 

中華航空宣布與國際貨運分銷整合平台WebCargo by Freightos及cargo.one合作，提供艙位搜尋、即時報價、線上訂艙等一站式服務，客戶可經由平台尋找到最即時且符合需求的艙位，透過便捷的網路預訂功能直接下訂，全新的貨運服務領先國內航空業於本月上線。

華航表示，貨運分銷整合在海外行之有年，華航率先與國際知名平台WebCargo by Freightos以及cargo.one合作，分別於6月2日及10日正式上線，第一階段開放美國、加拿大、日本、新加坡、馬來西亞、德國、盧森堡、荷蘭等地區上線，貨運代理業者可經由平台輕鬆搜尋到最妥適的艙位，透過網路即時報價與完成預訂，即可安心運送貨物；華航與平台方將持續拓展業務範疇，未來在台灣地區也有機會使用到如此便捷的航空貨運服務。

華航指出，華航在航空貨運具有多元化的貨品載運經驗，包辦食、衣、住、行、育、樂需求，期盼加入WebCargo by Freightos以及cargo.one後，透過網路無遠弗屆的特性拓展市佔率，接觸不同地區新的客戶群及貨源，透過大數據了解顧客訂艙的習性，進而規劃推出符合市場需求的產品。華航看好平台分銷整合有助貨量穩定提升，預估每月可增加近百噸貨量，同時也降低人力成本，提升供應鏈作業效率。

華航致力企業永續經營，健全整體航網布局及維持運能穩定，10架具省油優勢的777F機隊全數到位，整合8架大運量747F機隊，發揮雙機種綜效；2024年又訂購4架777-8F貨機，貨艙規格與現行主力貨機777F相同，未來在營運與調度具更高的彈性空間，有利於貨運人員作業效率，在營運與酬載方面更為提升。機坪作業資料以電子化方式儲存於行動裝置PDA，大幅降低紙張使用，且提升裝卸載正確率。華航將持續強化市場競爭力，提供穩定優質的貨運服務。