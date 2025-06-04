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昶瑞機電日本無人機展大獲好評 動力模組國際矚目

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導
總經理楊偉成介紹新一代專利防水ESC(電子調速器）。公司提供
總經理楊偉成介紹新一代專利防水ESC(電子調速器）。公司提供

昶瑞機電（7642）於6月4日至6日參加日本國際無人機展（Japan Drone 2025），展示旗下中大型無人機馬達、電子調速器（ESC）等無人機動力模組產品，成功吸引眾多國際買家目光，展現昶瑞在無人機領域的模組化設計優勢與航太品質實力。

總經理楊偉成表示，此次參展不僅與SkyDrive等日本客戶持續交流，中大型動力模組產品也獲國際多家系統整合商對昶瑞動力模組表達高度興趣。

昶瑞近年積極跨入無人機市場，除已取得AS9100航太品質管理認證，馬達與電子調速器分別達到IP53與IP66防塵防水等級。

此次展會亦首次展示最新一代專利保護的電子調速器，不僅性能與結構穩健且線材配置更簡潔俐落，充分展現昶瑞在模組化研發設計不容小覷的實力。

此外昶瑞也與歐洲碳纖維槳葉供應商深度合作，完成全系列槳葉測試數據資料庫建置提供客戶研發人員，預估助益整機開發時程縮短一季以上。

展望未來，昶瑞正積極規劃碳纖維複合材料的在地化生產，期能提高成本效益與供應靈活度。

而除了無人機動力模組外，昶瑞對於針對協作型機械手臂（COBOT）、人形機器人手臂與自走車（AGV/AMR）所需關鍵動力核心馬達，刻正與工研院機械所進行技術移轉，加速產品開發進程，期待除了直流吊扇、無人機動力模組外，注入第三成長動能。

昶瑞表示，藉由此次參展，公司不僅深化國際無人機產業的合作，更再次證明其「吊扇起家、跨足航太、進軍機器人」的多元成長引擎，正穩健推動公司朝向國際高端市場搶占份額。

昶瑞今年第1季營收2.31億元，稅後淨利0.40億元，EPS為1.51元，營收表現較去年同期成長12.68%，展現出雙位數成長。2024年現金股利達5元，配發率亦接近八成，公司展現高成長性與回饋股東堅實能力。

航太 無人機

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