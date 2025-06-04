PCB 設備商達航科技 下半年參展台灣半導體與電路板展

專注於高精度雷射印刷電路板PCB（Printed circuit board）設備的達航科技（4577）預計下半年參展台灣半導體與電路板展，達航科技正赴日參展展示新設備。

達航科技指出，未來電子產品封裝製程中材料複雜度與熱管理需求將持續升高，未來將持續聚焦應用新型Pico雷射加工及其他領域的自主研發提供客戶更多優化的解決方案，並與材料供應商、封裝廠及PCB龍頭合作，展開前端材料測試與製程驗證，協助客戶提升製程效率與產品良率，致力成為全球雷射加工解決方案的領導品牌。

達航科技預告，今年下半年，也將參加台灣半導體與電路板大展，持續透過品牌技術創新與市場精準定位，在全球電子製造供應鏈中建立競爭優勢，成為台灣科技產業高階製造的堅強後盾及關鍵技術推手，並進一步強化在亞太區域的品牌影響力與客戶滲透率。

達航科技表示，和旗下日本子公司大船企業日本株式會社，於6月4日至6日參加東京Big Sight舉辦的「2025 日本國際電子電路產業展JPCA Show」，發表多項先進製程設計的雷射加工設備成果，實踐不同加工生產製程的應用場景。

此外，為積極搶攻全球超過650億美元的次世代車用電子與跨材料雷射應用市場，達航科技聚焦雷射模組與加工平台的自主研發，提供領先市場的高性能雷射加工設備與客製化解決方案，展現高度成長動能，未來也將攜手合作廠商搶佔新一波AI與高頻通訊應用商機。

達航科技提到，以日本東京為科研重鎮，全公司研發人員占比超過18%，超過六年經驗者也達半數以上，並在雷射微細加工技術，以極短脈衝雷射（Pico/Nano秒UV）設備降低材料熱影響區（HAZ），避免脆性材料產生裂痕或變形，滿足玻璃、陶瓷、綠膜（Green Sheet）等複雜材料之微細孔與切割加工應用。