南高雄建設助攻掀補漲潮 市心指標預售案最高破6字頭

高雄在政策與重大建設雙引擎驅動下，2024年招商金額破1,021億元，並吸引輝達、鴻海等科技巨頭進駐，加上捷運黃線、高鐵南延、小港機場新航廈等建設相繼啟動，讓原本基期較低的南高雄點燃補漲動能，包括新興、苓雅、前金、鹽埕等市中心不少預售案均價皆站穩4字頭，甚至最高價突破5~6字頭，成為市場關注焦點。

南高雄為高雄市的行政與商務核心，近年市政府推動亞灣2.0計畫，成功吸引亞洲金融資產管理中心進駐，專區範圍橫跨新興、前鎮、苓雅、前金、鹽埕等行政區，鴻海也率先布局、取得捷運黃線Y15聯開案，指標都更案「特貿三」更將於今年陸續動土，未來將為南高雄帶來更多高級商辦及住宅需求。

在多重建設與政策紅利助攻下，過去基期低的南高雄市心掀起一波補漲潮，根據內政部實價登錄揭露，新興區指標預售案「寶象文化豆」成交均價就達47萬元，最高價衝上每坪51.4萬元，「美麗馥品」均價也近49萬元。苓雅區「知道明」均價45.2萬，最高單價49.8萬。前金區「巴黎河左岸」則開出最高65萬元的天花板價，「星峰匯」最高價也來到61.8萬元。至於鹽埕區，指標案「港灣1號院」最高價達62萬元、「駁二AIT」也達51萬元。

值得注意的是，新興區因土地高度稀缺，釋出新案稀少，加上擁有文化中心、雄商、新興國中小等完整文教資源，以及大立百貨、新崛江等商圈機能，具備抗跌與增值潛力，向來是自住買方眼中的核心地段。

其中，寶象建設於五福二路旁推出的「寶象文化豆」主打國際級精品建築，建築外觀延請2025大阪關西世界博覽會台灣館「TECH WORLD館」建築師張瑪龍、陳玉霖操刀，室內空間則由獲得多項國際獎項的雅元設計潘鳳凰設計師主導規劃，打造現代簡約卻富有溫度的居住場域。

地段上，「寶象文化豆」鄰近新興國中小雙學區，並串聯捷運紅線R9、橘線O6與未來黃線Y12三站樞紐，交通機能便利。生活圈內涵蓋文化中心、中央公園、自來水公園及忠孝公園等共約16公頃綠地，具備兼具都市機能與自然景觀的條件，產品規劃主力為2至3房，吸引不少注重學區與機能便利性的自住客。

另外，苓雅區建案「知道明」則鎖定換屋族群，基地位在道明中學首排，產品規劃以51至69坪、三至四房為主，基地鄰近捷運橘線、輕軌系統，並擁有文化中心、公園綠地、傳統市場等休閒採買機能。

仰德建設於鹽埕區推出的「駁二AIT」，規劃26~53坪、二至三房多元空間產品，步行即可達駁二藝術特區、高雄流行音樂中心等藝文地標，生活機能方面，鄰近輕軌C15站、捷運O2站，享有便利採買、休閒綠地與觀光資源兼備的地段優勢。

住商不動產亞洲新灣區加盟店店長江炳賞表示，隨著「亞灣2.0計畫」推進，南高雄房市正迎來新一波成長動能，加上近期多個精華地段的都更與捷運聯開案陸續招商啟動，包括捷運黃線Y15、橘線O9站、特貿三等，整體而言，無論是市中心的預售案單價站穩4字頭，或各項開發案的實質進展，皆反映出市場對南高雄發展潛力的高度認同。