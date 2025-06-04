賣屋找估價越高的房仲越好？專家：可能被人這樣玩

六都公布最新買賣移轉棟數，合計今年1至5月六都僅8.2萬棟，寫下近八年新低紀錄。如此市況下，如想賣房，該找怎樣的房仲？永慶房屋客服中心資深經理陳繼先提供3原則。

首先，要「貨比三家」，看誰提出的資料最完整、最誠實。

陳繼先指出，專業的仲介，會提供與房屋同社區或周邊地區完整實價登錄資料，包含要註明房屋是公寓還是大樓、成交的總價與單價、屋況差異等。有了這些資料，屋主才能客觀認識市場行情，進而訂出適合的開價。

如果有房仲避重就輕，或僅憑感覺來估價，就要提高警覺，可能有意誤導或缺乏專業。

其次，要小心高估價陷阱。售屋不是找估價越高的仲介越好。部分房仲為了爭取客戶的專任委託，會刻意對房屋估出不切實際的高價，讓屋主產生錯誤期待。

但房屋售價若偏離市場行情，會降低買方看屋意願，延宕屋主的售屋計劃；長期賣不掉後，房仲會說服屋主降價求售，結果可能降得比市場行情更差。

他表示，就曾有黑心仲介在取得專任約後，故意冷凍案件不行銷、不帶看，再聯手投機客說服屋主賤賣房屋，然後投機客再以低價買進，簡易裝潢後墊高房價出售。投機客賺到暴利，黑心仲介也能賺兩次服務費，屋主則是損失慘重。

第三是，觀察仲介是否有合適的工具或管道。有好的銷售工具、管道，不僅提升房屋曝光，也反映仲介對房屋用心程度。他表示，好的仲介會積極回報，例如有幾組看屋、買方看屋反應，屋主即能據此調整售屋策略，加速成交。