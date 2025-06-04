中裕張念原退休前建言：新藥挑戰太大 要先短打趕快上壘

中裕新藥（4147）董事長張念原3日宣布退休。他領導中裕發展18年，成功推動抗愛滋病新藥Trogarzo在海外上市。臨別前受訪時，張念原卻認為台灣生技產業因政府投入資源太少，發展新藥挑戰太大，建議應由「製造端」出發，投入藥物開發「不要一開始就想打全壘打、要求短打趕快上壘」。

張念原指出，他是在中裕新藥的前身、宇昌生技成立之初被延攬加入公司，當時先是透過哥哥、浩鼎（4174）創辦人張念慈向宇昌共同發起人何大一推薦，後經時任宇昌生技董事長蔡英文聘用，因當時前台積電（2330）董事長張忠謀也協助宇昌生技初期規劃，張念原返台時也曾接受張忠謀面試。

回顧這18年參與台灣生技產業發展，張念原感慨說，台灣新藥研發在資金與人才兩大上都面臨很大的挑戰，包括2016年浩鼎生技解盲失利後，台灣投資⼈變得更為保守，⽣技公司籌資更為困難，但政府能提供的資源也非常有限。

張念原說，他從2007回台灣後就一提出，台灣的⽣技業還是要從製造業開始，穩紮穩穩打，雖然台灣製造業規模普遍偏⼩，但可一步一步壯大，同時也應進行跨企業之間的整合。例如中裕與TBMC的合作模式，便可共⽤廠房、交錯使⽤產能，有效解決廠房閒置與營運負荷的問題。

張念原表示，新藥開發的成功率普遍僅約10%⾄20%，這些年來許多投資人誤以為發展新藥「一定會成功，也很快能成功」，事實上美國⼤型藥廠可同時進⾏上百項開發，即便只成功五、六項，也能接受並吸收失敗的⾵險。此外，美國一家大藥廠每年研發預算動輒30億⾄50億美元，已經超過台灣全國科技預算總額。

針對⼈才問題，張念原也認為，台灣基礎研究與國際⽔準仍存在相當落差，⼈才回流也遭遇稅務負擔過重的障礙，間接影響了產業的基礎研究實⼒，因為基礎研究的追趕需要數⼗年的時間和穩定的⼈才投⼊。反觀中國的「千⼈計畫」提供完整誘因，不僅解決稅務問題，薪資⽔準也⽐照美國，甚⾄協助配偶安置，讓不少⼈才認為「到中國⽐回台灣更好」。

張念原認為，台灣發展生技更適合發展「短打策略」項⽬，不應一開始就朝抗癌這種高度難度項目發展，「不要一開始就想打全壘打、要求短打趕快上壘」，例如抗發炎藥與眼藥，這類藥物的臨床療效端點明確，開發進程可快速推進，也較易取得營收；或可考慮採取505(b)(2)路徑，針對現有藥品改良劑型或⽤途，投資⾦額較低、試驗規模縮⼩，是台灣業者較能承擔的策略⽅向。