昱厚生技董事全面改選 永昕創辦人黃一旭出任新任董座

昱厚（6709）3日召開股東常會，會中承認2024全年財務報告，同時順利完成董事全面改選。會後新任董事會一致推舉黃一旭為新任董事長。

昱厚3日股東會選出董事九席（含獨立董事三席），董事包括黃一旭、徐悠深（法人董事台灣光罩代表人）、蕭欽沂（法人董事台灣光罩代表人）、陳璧榮、吳浩群、中加顧問公司（法人董事），以及獨立董事陳桂恒、黃雅惠、朱瑋齡。股東會結束後，新董事會隨即召開董事會推選董事長，全體董事一致通過黃一旭擔任董事長，徐悠深仍續任總經理。

黃一旭是目前公司最大的個人股東，在美國生物醫藥大藥廠服務24年後，回台灣創立了永昕生醫，爾後，曾擔任國衛院生物製劑廠執行長。

昱厚目前持續進行生物製劑產品開發，尚無營業收入，基於持續投入臨床試驗推進及開發新適應症，2023年第3季順利完成現金增資1億元，2024年度再度辦理完成現增1.5億元，財務狀況已大幅改善。

徐悠深表示，2024年噴鼻劑型嗜酸性白血球嚴重氣喘治療藥的臨床二a期試驗獲得積極正面成果，並受邀於今年2月底的美國過敏氣喘與免疫學會會議中發表，鑑於嚴重氣喘市場龐大，臨床二a期試驗也提早於2月結束收案，並展開向衛福部提交正式臨床二期試驗（IND）之申請作業，預計執行國內多中心)臨床試驗，計畫於10家醫學中心招募120名受試者，預計兩年內完成。

徐悠深指出，嚴重氣喘目前主要依靠類固醇治療或附加抗體治療，但因抗藥性及費用等諸多因素，仍有未滿足的醫療需求；昱厚的AD17002以全新的免疫反應調節機制，有望創造更有效更安全的治療方式，切入每年約250億美元的氣喘市場，台灣的市場規模則約為10億元。

昱厚自主研發的LTh（αK）免疫調節技術平台，是一種安全有效的免疫調節劑及疫苗佐劑，可用於呼吸道自體免疫過敏氣喘治療、呼吸道病毒感染治療和鼻噴免疫疫苗，目前擁有11個主要國家及地區的國際物質及應用專利。

公司已應用開發之產品線，包括：呼吸道過敏/氣喘治療藥物，已完成臨床二a期試驗，效果顯著；噴鼻劑型流感疫苗，已完成臨床二期試驗，效果顯著；新冠肺炎免疫治療藥物，已完成臨床二a期試驗，效果顯著；以及其他呼吸道疾病治療等。

展望未來，徐悠深表示，今年度營運將持續集中資源，全力推進噴鼻劑型嗜酸性白血球嚴重氣喘治療藥的臨床二期試驗，預計明年完成。鼻噴劑型新冠肺炎免疫治療及流感疫苗（老人流感疫苗加強劑）等急性傳染病治療產品，採取對外授權或大廠合作臨床開發策略。

此外，昱厚今年度策略亦將跨入皮膚醫療製劑領域，積極開發皮膚免疫疾病適應症，包括異位性皮膚炎、濕疹和乾癬等第二支柱產品開發。

根據市場調查機構Grand View Research報告指出，2024年全球異位性皮膚炎藥物市場規模估計為176.4億美元，以年均複合年成長率（CAGR）9.02%推估，2030年全球市場規模將超過298億美元。其中外用藥物在2024年佔據市場主導地位，銷售額佔比為39.73%。