工研院奪愛迪生七獎 全球第二

經濟部昨（3）日舉辦「創新匯聚 榮耀全球2025 Edison Awards獲獎」（愛迪生獎）記者會，台灣在與全球400項創新成果同場競逐下拿下18座獎項，創下歷年最佳成績，獲獎數量居全球第二。這獎項素有「創新界奧斯卡獎」美譽，是國際上極具指標性的創新獎項，輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳今年也獲頒成就獎。

經濟部轄下研發法人工研院、金屬中心、紡織所、車輛中心、船舶中心共拿下14座獎項，獲獎數創歷史新高，且得獎技術全數與廠商合作，包括台灣光罩（2338）、台大醫院、中興巴士、台水、始祖鳥等，展現產業化成果。

經濟部長郭智輝表示，愛迪生獎是全球科技創新的重要指標，今年台灣表現亮眼，經濟部支持的14項研發成果共拿下五金、六銀、三銅，獲獎法人多達五家，是有史以來最佳成績。

法人機構中，工研院獲獎數量居全球第二，金屬中心名列第五，紡織所也獲金獎；車輛中心與船舶中心今年也首次獲獎。

郭智輝說，期許技術要對準市場並且落地應用，今年所有獲獎技術，不但全數已與業者合作，更實際的解決產業的痛點，提升生產效率創造價值。14項獲獎技術幾乎都有涵蓋AI應用，展現經濟部以AI帶動百工百業的成果。

他指出，創新是布局下世代關鍵技術的起點，為讓中小企業能藉由法人的能量快速導入AI應用，經濟部盤點十大法人設備及場域，在全台打造超過50條、使用最新最好設備、涵蓋16個產業的AI試製，同時也培育企業產業上的實作人才，協助產業更快從研發到落地，擁有更強競爭力。

工研院院長劉文雄表示，今年台灣得獎數僅次於美國居第二。其中，工研院獲得七個獎項，機構排名中得獎數高居第二，這些技術不僅展現技術創新，更重要的是技術已走入市場，為產業與社會創造價值。本次獲獎可歸納為三大領域，包括生醫領域、淨零與永續技術以及AI應用。