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麗嬰房擬出售陸子公司股權 聚焦品牌管理與電商

經濟日報／ 記者侯思蘋嚴雅芳／台北報導
麗嬰房董事長林柏蒼。 聯合報系資料照
麗嬰房董事長林柏蒼。 聯合報系資料照

麗嬰房（2911）昨（3）日召開重大訊息記者會，公告董事會決議擬簽訂出售上海麗嬰房股權合作備忘錄（MOU）。麗嬰房僅透露，目前已找到有意願的投資人，這項交易預定今年底前完成。

麗嬰房強調，將在中國大陸市場採取輕資產模式，聚焦品牌管理與電商渠道，目標2025年底完成市場瘦身。

麗嬰房副總經理尤淑儀說明，這是為活化大陸資產並落實在大陸輕資產的運營策略，希望透過出售上海麗嬰房股權來達成此目標。董事會授權董事長負責與潛在買方洽談並簽署MOU，待雙方合作共識確認並完成簽署後，公司將依規定辦理公告申報。

麗嬰房 董事長 上海

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