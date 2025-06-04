六福擴大資產活化布局
六福（2705）昨（3）日召開股東常會通過去年財報、揭露發展藍圖，包括擴大資產活化與布局，除觀光本業積極尋覓標的以擴展新點，不動產開發也加速推展，原六福客棧改建的六福酒店式商辦明年完工，關西六福莊二期正進行籌備，未來將鎖定頂奢客群，並以動物專業為特色，打造國際度假村，以擴大集團營收量能。
六福掌握市場疫後旅遊潮脈動，去年合併營收23.24億元，年增5%，稅後純益約0.89億元，每股純益0.46元，終結八年來虧損。
六福集團總裁賴振融表示，六福酒店式商辦已有多家外商及知名企業探詢，未來每年預估可挹注約2億元租金收益，成為穩定現金流的新支柱。該商辦計畫取得LEED、WELL等五大認證，目標成為台北市頂級綠商辦。
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