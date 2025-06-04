中裕董座 陳明村有望接任

中裕新藥（4147）昨（3）日召開股東會並改選董事，董事長張念原在主持股東會後宣布退休。中裕將在今天召開董事會，外界預料，新任董座有望由潤泰集團醫療體系執行長陳明村接任。

中裕股東會選出九席董事，包括六席一般董事及三席獨立董事，潤泰集團拿下三席，國發基金取得二席，陳明村以自然人身份拿下一席；獨立董事為李世仁、林國峰、邱欽庭。

中裕正發展的抗愛滋病新藥TMB-365/380組合療法，已在今年5月21日向美國食品藥物管理局（FDA）提出臨床二B期試驗申請。中裕執行長張金明表示，試驗預估明年7月就會完成，已簽約的顧問公司認定，此產品具有重磅新藥（Blockbuster）的實力，目前與潛在對象接觸中，策略是「邊做邊談」期望授權有突破。