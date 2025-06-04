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台橡出擊 專注高值化轉型

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

台橡（2103）昨（3）日舉行股東會，通過配發現金股利0.63元。展望2025年，董事長殷琪指出，中國大陸經濟環境不確定性及地緣政治衝突持續帶來衝擊，預估全球經濟成長與2024年相當；台橡將持續優化產能利用率和生產成本結構，專注高值化轉型，有信心今年營運展望比去年好。

殷琪說明，台橡將加速新廠的啟用，把握穩健的亞洲車用市場及天然橡膠價格支撐等有利因素，持續優化產能利用率和生產成本結構，專注高值化轉型及企業永續發展策略目標。

台橡總經理蔡偉強指出，長期看好合成橡膠價格走揚，台橡早就在美國投資設廠；在高值化部分，瞄準醫療耗材、輸液管衛生用品分解應用市場商機。

去年合成橡膠利差大，台橡主要以乙烯橡膠（SBR）、丁二烯橡膠（BR）等，利用石化產品中之丁二烯及苯乙烯二種為主要原料聚合而成；在塑化原料價格都不好情況下，因為沒有新產能加入，且中國大陸振興經濟政策，車市銷售有望回升，產品價格可望回升，預期2025年營收、獲利將跟著回升。

在產品高值化方面，蔡偉強分析，醫療產品創新研發進度也增加優異的可加工性及可回收性，滿足醫療產品性能要求，自然分解這個部分是新趨勢，需求量會增加，有望較前一年度成長一倍；其中，熱塑性彈性體（TPE）產品通過必要的醫療應用驗證，已積極與大陸、美國等醫材製造商取得醫療產品審核驗證。

台橡對大陸化學品市場充滿信心，今年5月與阿朗新科於江蘇南通市的聚丙烯腈-丁二烯橡膠（NBR）新合資工廠完成搬遷擴建，新廠將生產更豐富的高品質NBR產品組合，提升設計年產能至4萬噸，以支持大陸市場長期需求成長，並強化NBR全球供應能力。

台橡

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