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南僑多角化奏效 獲利添動能

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

南僑（1702）多角化策略發威，成為推升今年營收、獲利成長新動能。其中泰國廠第二期工程全部投產效益加持；小金雞皇家可口第1季交出每股純益2.66元佳績，持續推動上市櫃計畫；大陸上海金山廠從油脂推動一條龍整合效益，打入上海樂高樂園成為重要食品供應鏈之一。

泰國廠第二期工程已陸續投產，業績一直表現很好，考量到關稅問題，第三期工程會延後一點，7月9日關稅底定後才會進行評估，現在大家都在趕90天出貨，出貨量會失真。第三期在下半年會列入規劃，若要推動，規模會很大，還須擴建新廠房，油脂事業在東南亞也會有新布局。

大陸地區烘焙油脂是一個競爭產業，但利潤還不錯，南僑積極推動垂直整合擴大競爭力，搶進中、高端市場。其中，上海金山新開的樂高樂園，園區內就使用南僑很多產品，包括麵、麵包、配料，南僑上海金山廠發揮中央廚房的功能，就近供應新鮮、快速方便美食。

皇家可口今年急凍熟麵第三條產線預計10月加入營運，因此下半年營運還有成長空間；隨著天氣逐漸轉熱，皇家可口近期推出六款新品，搶攻酷暑商機；今年在冰品及急凍熟麵業績持續成長下，可望帶動今年業績成長，全年營運可望再上層樓。

南僑 上海

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