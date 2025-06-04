南僑：2025年下半年營運向好 泰國、大陸廠布局開始收割

南僑（1702）昨（3）日舉行股東會，全球經濟大環境變動大，董事長陳飛龍說，有信心在逆境中業績穩健成長。副董事長陳正文分析，關稅、匯率等干擾，南僑早已有充分的因應措施，加上油脂及冷凍麵糰下半年進入旺季，泰國、中國大陸廠的布局開始收割，預期2025年下半年營運表現將優於上半年。

對於大陸市場的經濟變化，陳正文分析，就像「兩個大人吵架，大陸的消費還是非常保守、內卷嚴重」，衝擊還是會有，但南僑長期注意分散市場風險，有望業績穩健成長。

南僑股東會通過配發現金股利2.5元。陳飛龍指出，南僑營運超過一甲子，經歷掌握國際市場趨勢，開發高附加價值產品，靈活動態的企業組織、開創多元的經營模式，創造顧客、消費者、社會及產業多贏局面。

陳飛龍分享，南僑從未停止前進腳步，無論過去面對石油、金融危機，還有其他各種挑戰，南僑始終都能穩健前行。目前關稅、匯率等干擾，南僑早已有充分的因應措施，這些準備並不是現在才開始，每一次都提早規劃、超前部署。

近期關稅與匯率因素影響國際情勢，陳正文指出，南僑在大陸、泰國及台灣都有業務，營運占比也都很平均，長期注意分散市場；泰國有三成業務銷往美國，但關稅議題是比較出來的，競爭對手是越南、日本，越南關稅比泰國高，日本生產成本也沒有泰國有競爭力，加上關稅後，競爭力不會贏泰國。

陳正文指出，大陸的經濟持續復甦當中，以上海餐飲布局來分析，人流有開始增加，但人均消費沒有增加；全世界被美國的對等關稅打亂，現在變成兩個大人吵架，使得大陸地區的消費還是非常保守，大陸地區「內卷」依舊很嚴重，還好南僑進入大陸時間非常早，看過各種經濟變化，有能力在逆境中開出佳績。

其中，南僑大陸油脂事業經營28年，全方位的顧問式服務與客戶成為生命共同體，致力成為客戶心中唯一烘焙的夥伴。

上海南僑已在新加坡、香港及泰國成立子公司，成功將大陸烘焙油脂產品行銷至港澳與東協市場，擴大經營據點服務領域。