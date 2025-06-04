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新產衝刺網路投保市占

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導
新產董事長吳昕紘（左）與總經理何英蘭。記者任珮云／攝影
新產董事長吳昕紘（左）與總經理何英蘭。記者任珮云／攝影

新光產物保險（2850）於昨（3）日舉行股東常會，順利通過每股配發現金股利7.15元，創歷年新高，展現穩健獲利實力。董事長吳昕紘表示，雖然近期市場關注「新新併」（新光金與台新金合併），但新產目前無加入計畫，併後其兩大重要通路將轉為新產的重要大型客戶，新產將持續強化服務品質，穩固既有市場地位。新產也加強數位轉型，力拚中長期網路投保市占率突破10%。

針對總部都更議題，吳昕紘指出，現位於台北市建國北路的總部大樓預計於2026年啟動拆遷，整體重建工期預估約五年。

面對近期新台幣兌美元強勢升值對金融業的影響，吳昕紘強調，新產採取極為保守的資產配置策略，外幣部位極低，幾乎可忽略，未來也無擴大外幣投資打算。總經理何英蘭進一步說明，目前美元現金僅用於支付再保費用，長期目標為將外幣資產部位「降至零」，投資以國內固定收益工具為主，即便少量持有美債也已做好避險，將持續逢高調節。

2024年新產簽單保費達263億元，穩居全台第三大產險公司，稅後純益為33億元，每股純益達10.47元，資本適足率達456.54%、淨值比35.23%，均高於法定標準。國際信評機構A.M. Best於4月將新產長期發行人信用評等由a上調至a+，顯示財務體質獲得國際肯定。

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