日盛台駿現增 要募10億元
日盛台駿國際租賃（6958）昨（3）日舉行股票上市後第一次股東會，通過每股配發1元股利，包含現金股息每股0.2元，股票股利0.8元，另外，日盛台駿昨天召開董事會決議辦理現金增資發行甲種特別股，預計發行4,000萬股，目標募集10億元資金充實資本與淨值，以利業務持續擴張，獲利成長。
日盛台駿國際租賃昨天股東會，董事長簡志明表示，日盛台駿主要市場包括台灣、中國大陸與泰國，其中，2024年5月投資設立的泰國子公司，業務動能穩定成長，全年整體業績達成率超過100%，且保持優良資產品質，日盛台駿並已在第1季對泰國子公司增資，以支應後續業務發展需要。
日盛台駿對泰國子公司Infinite Leasing (Thailand) Co., Ltd.增資金額為1.75億泰銖，增資後日盛台駿持有泰國子公司金額為3.4億泰銖，持股比維持49%。
日盛台駿並為強化財務強度，擴充資本與業務量能，昨天董事會決議辦理現金增資發行4,000萬股甲種特別股，以避免稀釋每股稅後純益（EPS）又能擴增資本與淨值，挹注業務量能。
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