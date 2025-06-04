快訊

南韓大選李在明勝出 所屬政黨同時掌控國會

Nvidia市值超越微軟登頂 看好貿易協議前景 美股道指漲逾200點

民進黨前立委陳歐珀收賄修商港法 今晨遭北檢聲押禁見

日盛台駿現增 要募10億元

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北報導

日盛台駿國際租賃（6958）昨（3）日舉行股票上市後第一次股東會，通過每股配發1元股利，包含現金股息每股0.2元，股票股利0.8元，另外，日盛台駿昨天召開董事會決議辦理現金增資發行甲種特別股，預計發行4,000萬股，目標募集10億元資金充實資本與淨值，以利業務持續擴張，獲利成長。

日盛台駿國際租賃昨天股東會，董事長簡志明表示，日盛台駿主要市場包括台灣、中國大陸與泰國，其中，2024年5月投資設立的泰國子公司，業務動能穩定成長，全年整體業績達成率超過100%，且保持優良資產品質，日盛台駿並已在第1季對泰國子公司增資，以支應後續業務發展需要。

日盛台駿對泰國子公司Infinite Leasing (Thailand) Co., Ltd.增資金額為1.75億泰銖，增資後日盛台駿持有泰國子公司金額為3.4億泰銖，持股比維持49%。

日盛台駿並為強化財務強度，擴充資本與業務量能，昨天董事會決議辦理現金增資發行4,000萬股甲種特別股，以避免稀釋每股稅後純益（EPS）又能擴增資本與淨值，挹注業務量能。

泰國 增資

延伸閱讀

中國經濟未明朗 日盛台駿：內部調整授信強化風控

牧德營收／5月創新高 嚴重匯損下4月自結EPS仍有1.64元

信驊545萬元 上櫃平均薪資最高

漢翔、晟田 四檔動能強

相關新聞

新產衝刺網路投保市占

新光產物保險於昨（3）日舉行股東常會，順利通過每股配發現金股利7.15元，創歷年新高，展現穩健獲利實力。董事長吳昕紘表示...

日盛台駿現增 要募10億元

日盛台駿國際租賃昨（3）日舉行股票上市後第一次股東會，通過每股配發1元股利，包含現金股息每股0.2元，股票股利0.8元，...

南僑：2025年下半年營運向好 泰國、大陸廠布局開始收割

南僑昨（3）日舉行股東會，全球經濟大環境變動大，董事長陳飛龍說，有信心在逆境中業績穩健成長。副董事長陳正文分析，關稅、匯...

南僑多角化奏效 獲利添動能

南僑多角化策略發威，成為推升今年營收、獲利成長新動能。其中泰國廠第二期工程全部投產效益加持；小金雞皇家可口第1季交出每股...

台橡出擊 專注高值化轉型

台橡昨（3）日舉行股東會，通過配發現金股利0.63元。展望2025年，董事長殷琪指出，中國大陸經濟環境不確定性及地緣政治...

工研院奪愛迪生七獎 全球第二

經濟部昨（3）日舉辦「創新匯聚 榮耀全球2025 Edison Awards獲獎」（愛迪生獎）記者會，台灣在與全球400...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。